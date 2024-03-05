https://ria.ru/20240305/kirkorov-1931183890.html

"Опыт его не учит": Киркоров угодил в новый скандал

"Опыт его не учит": Киркоров угодил в новый скандал - РИА Новости, 05.03.2024

"Опыт его не учит": Киркоров угодил в новый скандал

Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала. После праздничного концерта в честь Международного женского дня в "Крокус Сити Холле" он отказался общаться с... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:45

2024-03-05T12:45

2024-03-05T15:11

шоубиз

филипп киркоров

анастасия ивлеева

алла пугачева

крокус сити холл

нтв (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Юлия Зачетова. Филипп Киркоров снова оказался в центре скандала. После праздничного концерта в честь Международного женского дня в "Крокус Сити Холле" он отказался общаться с журналистами и поклонниками. По данным "МК", представители певца в категоричной форме потребовали от представителей СМИ освободить помещение, чтобы артист мог беспрепятственно пройти в гримерную. Произошла перепалка.Киркоров, пишет издание, не захотел отвечать на резонансные и "неудобные" вопросы о своем провокационном поведении. "Не та дверь"После участия в эпатажной "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор" певец столкнулся с отменой концертов и исключением из новогодних шоу. Публика была недовольна его полуобнаженным образом — некоторые зрители требовали лишить его звания народного артиста.Он постарался загладить вину: записал публичное извинение. Фраза артиста о том, что он "зашел не в ту дверь" быстро разлетелась по всему Интернету, став мемом."Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин", — сказал певец в видеообращении.Киркоров также пожертвовал деньги белгородской организации помощи семьям, имеющим детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Синяя птица", привез в Макеевку детям раскраски и игрушки, словом, демонстрировал раскаяние и пример хорошего поведения. Поверили не всеСвоими поступками он добился возвращения в эфир — в частности, стал председателем жюри в юбилейном сезоне шоу "Маска" на НТВ. Даже в выборе костюмов артист стал сдержаннее: вместо привычного обилия страз и перьев зрители увидели Киркорова в классическом пиджаке. Но не все поверили в искренность певца."Отхватил люлей, сразу преобразился", "Можно перекрасить волосы, поменять лицо, но душу не отстирать и сущность свою не изменить", "Вот что "дверь животворящая" с людьми делает", "Люди не меняются, лишь на время меняют маски", — писали в профиле певца в социальных сетях.Но надолго терпения исполнителя не хватило. Как только недовольство в его адрес уменьшилось, он снова спровоцировал поклонников: опубликовал новую песню уехавшей из страны певицы Аллы Пугачевой "Не беспокойся за меня" в социальных сетях. Киркоров отметил ее проникновенный текст и признался артистке в любви."С праздником! Пой, Алла! Люблю", — написал Киркоров. Отказ от общения с прессой после концерта в "Крокус Сити Холле" вновь подлил масла в огонь."Видимо, опыт Киркорова ничему не учит. Как был на пафосе, так и остался", — сказал один из очевидцев ситуации.

https://ria.ru/20240220/kirkorov-1928416341.html

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филипп киркоров, анастасия ивлеева, алла пугачева, крокус сити холл, нтв (телеканал), знаменитости