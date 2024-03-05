В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня
Руководство: ХАМАС не может собрать информацию о заложниках без прекращения огня
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
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"Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газы Израилем). Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию", - сказал он.
Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.