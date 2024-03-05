https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html

В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня

В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня - РИА Новости, 05.03.2024

В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:33

2024-03-05T06:33

2024-03-05T06:34

в мире

израиль

египет

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. "Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газы Израилем). Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию", - сказал он. Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок. Ранее представители Египта и Катара призвали ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.

https://ria.ru/20240305/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

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в мире, израиль, египет, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа