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В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня - РИА Новости, 05.03.2024
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06:33 05.03.2024 (обновлено: 06:34 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/khamas-1931131114.html
В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня
В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня - РИА Новости, 05.03.2024
В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:33
2024-03-05T06:34
в мире
израиль
египет
катар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. "Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газы Израилем). Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию", - сказал он. Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок. Ранее представители Египта и Катара призвали ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
https://ria.ru/20240305/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html
израиль
египет
катар
палестина
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в мире, израиль, египет, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
В ХАМАС не могут собрать информацию о заложниках без прекращения огня

Руководство: ХАМАС не может собрать информацию о заложниках без прекращения огня

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские заложники, освобожденные движением ХАМАС
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские заложники, освобожденные движением ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в его плену без прекращения огня, заявил телеканалу CNN глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
«
"Мы не знаем их судьбу при бомбардировках и стратегии измора (сектора Газы Израилем). Поэтому нам нужно прекращение огня, чтобы собрать информацию", - сказал он.
Наим отметил, что заложники находятся в разных частях сектора Газа у разных группировок.
Ранее представители Египта и Катара призвали ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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Вчера, 19:55
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
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4 марта, 03:47
 
В миреИзраильЕгипетКатарХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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