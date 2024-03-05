https://ria.ru/20240305/khamas-1931125093.html

Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ

Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2024

Египет и Катар призывают ХАМАС предоставить список заложников, пишут СМИ

Представители Египта и Катара призывают палестинское движение ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T03:44

2024-03-05T03:44

2024-03-05T03:44

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представители Египта и Катара призывают палестинское движение ХАМАС предоставить список заложников, которых оно освободит в первой стадии поэтапного договора о прекращении огня в секторе Газа, сообщает газета Guardian со ссылкой на неназванных чиновников. "Чиновники из Египта и Катара оказывают давление на переговорщиков ХАМАС в Каире, чтобы они предоставили список заложников, которых отпустят в первой стадии поэтапного соглашения о прекращении огня с Израилем", - пишет издание. По словам чиновников из США, Израиль в общих чертах согласился на шестинедельное прекращение огня, которое должно начаться с освобождения группы из 40 заложников, включая больных, пожилых и женщин, однако официальные лица в Вашингтоне не могут четко понять, почему ХАМАС не может предоставить список лиц для освобождения. По одной из версий, проблема кроется в сложностях коммуникации в секторе Газа между подразделениями ХАМАС и другими движениями, такими как "Исламский джихад". По другой - некоторые элементы ХАМАС скрывают информацию о заложниках, чтобы воспрепятстовать заключению сделки с Израилем, отмечает Guardian. Как пишет газета, в Вашингтоне не видят существенной проблемы в том, что делегация Израиля отсутствовала на втором дне переговоров в Каире, поскольку она "может прибыть за несколько часов, если будет достигнуто соглашение по списку" заложников. Ранее телеканал Al Qahera News сообщил, что делегации Катара, США и правящего в секторе Газа движения ХАМАС прибыли в египетскую столицу Каир для проведения нового раунда переговоров по деэскалации в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240304/palestina-1930912358.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа