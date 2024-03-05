https://ria.ru/20240305/kapremont-1931299440.html

В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов

В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов - РИА Новости, 05.03.2024

В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о планах властей провести капитальный ремонт в почти двух тысячах многоквартирных домов в текущем... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:38

2024-03-05T18:38

2024-03-05T18:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о планах властей провести капитальный ремонт в почти двух тысячах многоквартирных домов в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360".Таким образом, по словам Велиховского, 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат свои условия проживания."Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов", – говорится в сообщении министра.Велиховский назвал приоритетной задачей решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда. В этом году планируется обновить старое оборудование в 532 домах, а также установить 26 тысяч датчиков "Газ-контроль".Специалисты заменят балконные плиты, двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования. Узнать полную программу капремонта в домах Московской

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)