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В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов
В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов - РИА Новости, 05.03.2024
В МО планируется провести капремонт почти 2 тысяч многоквартирных домов
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о планах властей провести капитальный ремонт в почти двух тысячах многоквартирных домов в текущем... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:38
2024-03-05T18:38
2024-03-05T18:38
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о планах властей провести капитальный ремонт в почти двух тысячах многоквартирных домов в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360".Таким образом, по словам Велиховского, 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат свои условия проживания."Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов", – говорится в сообщении министра.Велиховский назвал приоритетной задачей решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда. В этом году планируется обновить старое оборудование в 532 домах, а также установить 26 тысяч датчиков "Газ-контроль".Специалисты заменят балконные плиты, двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования. Узнать полную программу капремонта в домах Московской
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о планах властей провести капитальный ремонт в почти двух тысячах многоквартирных домов в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Таким образом, по словам Велиховского, 500 тысяч жителей Подмосковья улучшат свои условия проживания.
«
"Запланировано провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов", – говорится в сообщении министра.
Велиховский назвал приоритетной задачей решение вопроса обеспечения газовой безопасности жилого фонда. В этом году планируется обновить старое оборудование в 532 домах, а также установить 26 тысяч датчиков "Газ-контроль".
Специалисты заменят балконные плиты, двери и козырьки у подъездов, установят окна в местах общего пользования. Узнать полную программу капремонта в домах Московской