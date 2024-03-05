https://ria.ru/20240305/kallas-1931246245.html

Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян

Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян - РИА Новости, 05.03.2024

Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян

Фото завтрака эстонского премьера Каи Каллас не до конца убедило издание Politico в том, что она не "ест россиян". РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:02

2024-03-05T16:02

2024-03-05T16:35

в мире

кайя каллас

евросоюз

эстония

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фото завтрака эстонского премьера Каи Каллас не до конца убедило издание Politico в том, что она не "ест россиян". Ранее издание со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак". Каллас в ответ опубликовала в соцсетях фотографию своего завтрака, состоящего из мюсли с ягодами. "Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян", - пишет издание. Газета также не смогла разобраться, какой напиток был запечатлен на опубликованной фотографии. В издании предположили, что это может быть зеленый чай, мед или "слезы российских империалистов".

https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html

эстония

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Кирилл Волков

в мире, кайя каллас, евросоюз, эстония