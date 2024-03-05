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Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян
Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян - РИА Новости, 05.03.2024
Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян
Фото завтрака эстонского премьера Каи Каллас не до конца убедило издание Politico в том, что она не "ест россиян". РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:02
2024-03-05T16:02
2024-03-05T16:35
в мире
кайя каллас
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Фото завтрака эстонского премьера Каи Каллас не до конца убедило издание Politico в том, что она не "ест россиян". Ранее издание со ссылкой на неназванное должностное лицо сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак". Каллас в ответ опубликовала в соцсетях фотографию своего завтрака, состоящего из мюсли с ягодами. "Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян", - пишет издание. Газета также не смогла разобраться, какой напиток был запечатлен на опубликованной фотографии. В издании предположили, что это может быть зеленый чай, мед или "слезы российских империалистов".
https://ria.ru/20240213/rozysk-1927022365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кайя каллас, евросоюз, эстония
В мире, Кайя Каллас, Евросоюз, Эстония
Фото завтрака Каллас не убедило СМИ в том, что она не ест россиян
Politico: неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или иногда питается россиянами