https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак - РИА Новости, 05.03.2024
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:38
2024-03-05T14:38
2024-03-05T16:27
в мире
эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico", — написала Каллас в соцсети X. На фото, которое премьер прикрепила к публикации, можно видеть мюсли с ягодами.Ранее издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы евродипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Каллас сфотографировала свой завтрак, чтобы доказать, что не ест россиян
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico.
"Мой завтрак, дорогие читатели Politico", — написала Каллас в соцсети X. На фото, которое премьер прикрепила к публикации, можно видеть мюсли с ягодами.
Ранее издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы евродипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".