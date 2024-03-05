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Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак - РИА Новости, 05.03.2024
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14:38 05.03.2024 (обновлено: 16:27 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак - РИА Новости, 05.03.2024
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:38
2024-03-05T16:27
в мире
эстония
кайя каллас
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico", — написала Каллас в соцсети X. На фото, которое премьер прикрепила к публикации, можно видеть мюсли с ягодами.Ранее издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы евродипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
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в мире, эстония, кайя каллас
В мире, Эстония, Кайя Каллас
Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак

Каллас сфотографировала свой завтрак, чтобы доказать, что не ест россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отвечает на вопросы журналистов на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico.
"Мой завтрак, дорогие читатели Politico", — написала Каллас в соцсети X. На фото, которое премьер прикрепила к публикации, можно видеть мюсли с ягодами.
Ранее издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы евродипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".
 
В миреЭстонияКайя Каллас
 
 
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