https://ria.ru/20240305/kallas-1931221568.html

Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак

Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак - РИА Новости, 05.03.2024

Премьер Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак

Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:38

2024-03-05T14:38

2024-03-05T16:27

в мире

эстония

кайя каллас

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер Эстонии Кая Каллас разместила в Сети фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не "ест россиян", заявил чиновник из Евросоюза газете Politico. "Мой завтрак, дорогие читатели Politico", — написала Каллас в соцсети X. На фото, которое премьер прикрепила к публикации, можно видеть мюсли с ягодами.Ранее издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что в ЕС не хотят видеть Каллас на должности главы евродипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас