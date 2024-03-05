https://ria.ru/20240305/izbienie-1931236794.html

В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков

В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков - РИА Новости, 05.03.2024

В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков

Югорские полицейские начали проверку после того, как получили данные о том, что толпа подростков избила сверстника в Сургуте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:31

2024-03-05T15:31

2024-03-05T15:31

происшествия

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как получили данные о том, что толпа подростков избила сверстника в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что недалеко от проезжей части перекрестка Комсомольский – Югорская в Сургуте 13-летнего мальчика избила толпа, состоящая не менее чем из девяти подростков. Ребенка пинали ногами, пока он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Избиение мальчика остановила прохожая. "В полицию поступило сообщение, сейчас сотрудники полиции проводят проверку", – сказал собеседник агентства, уточнив, что личности нападавших на данный момент пока неизвестны. Региональная прокуратура в свою очередь организовала проверку о причинении подростку телесных повреждений неизвестными.

https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html

https://ria.ru/20240301/izbienie-1930616485.html

сургут

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происшествия, сургут