https://ria.ru/20240305/izbienie-1931236794.html
В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков
В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков - РИА Новости, 05.03.2024
В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков
Югорские полицейские начали проверку после того, как получили данные о том, что толпа подростков избила сверстника в Сургуте, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:31
2024-03-05T15:31
2024-03-05T15:31
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как получили данные о том, что толпа подростков избила сверстника в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что недалеко от проезжей части перекрестка Комсомольский – Югорская в Сургуте 13-летнего мальчика избила толпа, состоящая не менее чем из девяти подростков. Ребенка пинали ногами, пока он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Избиение мальчика остановила прохожая. "В полицию поступило сообщение, сейчас сотрудники полиции проводят проверку", – сказал собеседник агентства, уточнив, что личности нападавших на данный момент пока неизвестны. Региональная прокуратура в свою очередь организовала проверку о причинении подростку телесных повреждений неизвестными.
https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html
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происшествия, сургут
В Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков
МВД: в Сургуте проверят сообщения об избиении школьника толпой подростков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Югорские полицейские начали проверку после того, как получили данные о том, что толпа подростков избила сверстника в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о том, что недалеко от проезжей части перекрестка Комсомольский – Югорская в Сургуте 13-летнего мальчика избила толпа, состоящая не менее чем из девяти подростков. Ребенка пинали ногами, пока он лежал в сугробе и закрывал лицо руками. Избиение мальчика остановила прохожая.
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"В полицию поступило сообщение, сейчас сотрудники полиции проводят проверку", – сказал собеседник агентства, уточнив, что личности нападавших на данный момент пока неизвестны.
Региональная прокуратура в свою очередь организовала проверку о причинении подростку телесных повреждений неизвестными.
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