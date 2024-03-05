https://ria.ru/20240305/istra-1931222107.html

В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами

В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами - РИА Новости, 05.03.2024

В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами

Двухмесячного младенца с многочисленными переломами госпитализировали в Истре, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:40

2024-03-05T14:40

2024-03-05T14:40

происшествия

истра

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двухмесячного младенца с многочисленными переломами госпитализировали в Истре, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Третьего марта 2024 года в приемное отделение медицинского учреждения поступил новорожденный мальчик. При осмотре врачами у младенца диагностированы многочисленные переломы... по сообщению о наличии на теле двухмесячного ребенка телесных повреждений возбуждено уголовное дело (пункт "б" часть 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следователи и криминалисты допрашивают родителей. Обстоятельства устанавливаются. По данным прокуратуры Московской области, у младенца помимо переломов обнаружены ушибы и гематомы. Ведомство уточняет, что ребенка госпитализировали из квартиры, при ее осмотре установили "неудовлетворительное состояние" жилья и "ограниченное количество продуктов питания и одежды".

https://ria.ru/20240304/udar-1931089246.html

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

истра

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)