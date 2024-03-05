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В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами
В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами - РИА Новости, 05.03.2024
В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами
Двухмесячного младенца с многочисленными переломами госпитализировали в Истре, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:40
2024-03-05T14:40
2024-03-05T14:40
происшествия
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московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Двухмесячного младенца с многочисленными переломами госпитализировали в Истре, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Третьего марта 2024 года в приемное отделение медицинского учреждения поступил новорожденный мальчик. При осмотре врачами у младенца диагностированы многочисленные переломы... по сообщению о наличии на теле двухмесячного ребенка телесных повреждений возбуждено уголовное дело (пункт "б" часть 2 статьи 111 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что следователи и криминалисты допрашивают родителей. Обстоятельства устанавливаются. По данным прокуратуры Московской области, у младенца помимо переломов обнаружены ушибы и гематомы. Ведомство уточняет, что ребенка госпитализировали из квартиры, при ее осмотре установили "неудовлетворительное состояние" жилья и "ограниченное количество продуктов питания и одежды".
https://ria.ru/20240304/udar-1931089246.html
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происшествия, истра, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Истра, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Истре госпитализировали младенца с многочисленными переломами
В Истре возбудили дело после обнаружения младенца с многочисленными переломами