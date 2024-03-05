https://ria.ru/20240305/investitsii-1931208558.html

Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции

Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции - РИА Новости, 05.03.2024

Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции

Новгородская область последние несколько лет успешно привлекает новые инвестиции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:54

2024-03-05T13:54

2024-03-05T14:09

новгородская область

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Новгородская область последние несколько лет успешно привлекает новые инвестиции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. В своем отчете о проделанной работе за 2023 год он рассказал, что поддержка предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась почти в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом. "Уже несколько лет подряд мы успешно привлекаем инвестиции в экономику. Объем частных инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2023 года составил более 42 миллиардов рублей. Это почти на 47 процентов больше сопоставимого периода прошлого года", - рассказал Никитин. Он уточнил, что из-за санкций пришлось искать новые рынки для экспорта. С чем бизнес успешно справляется: прирост сейчас идет за счет рынков дружественных стран. "Уже несколько лет подряд мы удерживаем ведущие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Сейчас мы на пятом месте", - отметил глава региона. Уровень безработицы в области остается самым низким в стране: на конец 2023 года он составил полпроцента. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив по улучшению качества жизни, регион занимает 38-е место, поднявшись на 25 позиций вверх. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, сейчас составляет 55,5 процента (по России это 33-е место). В национальном экологическом рейтинге – 14-е место (плюс 9 позиций). В рейтинге регионов по научно-технологическому развитию - 30-е место (плюс 19 позиций).

https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html

новгородская область

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Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик)