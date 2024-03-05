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Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции - РИА Новости, 05.03.2024
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13:54 05.03.2024 (обновлено: 14:09 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/investitsii-1931208558.html
Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции
Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции - РИА Новости, 05.03.2024
Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции
Новгородская область последние несколько лет успешно привлекает новые инвестиции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:54
2024-03-05T14:09
новгородская область
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Новгородская область последние несколько лет успешно привлекает новые инвестиции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин. В своем отчете о проделанной работе за 2023 год он рассказал, что поддержка предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась почти в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом. "Уже несколько лет подряд мы успешно привлекаем инвестиции в экономику. Объем частных инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2023 года составил более 42 миллиардов рублей. Это почти на 47 процентов больше сопоставимого периода прошлого года", - рассказал Никитин. Он уточнил, что из-за санкций пришлось искать новые рынки для экспорта. С чем бизнес успешно справляется: прирост сейчас идет за счет рынков дружественных стран. "Уже несколько лет подряд мы удерживаем ведущие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Сейчас мы на пятом месте", - отметил глава региона. Уровень безработицы в области остается самым низким в стране: на конец 2023 года он составил полпроцента. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив по улучшению качества жизни, регион занимает 38-е место, поднявшись на 25 позиций вверх. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, сейчас составляет 55,5 процента (по России это 33-е место). В национальном экологическом рейтинге – 14-е место (плюс 9 позиций). В рейтинге регионов по научно-технологическому развитию - 30-е место (плюс 19 позиций).
https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html
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новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик)

Никитин: Новгородская область успешно привлекает новые инвестиции

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин во время выступления по отчету о проделанной работе за 2023 год. 5 марта 2024
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время выступления по отчету о проделанной работе за 2023 год. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время выступления по отчету о проделанной работе за 2023 год. 5 марта 2024
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Новгородская область последние несколько лет успешно привлекает новые инвестиции, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
В своем отчете о проделанной работе за 2023 год он рассказал, что поддержка предприятий малого и среднего бизнеса увеличилась почти в два с половиной раза по сравнению с 2021 годом.
«
"Уже несколько лет подряд мы успешно привлекаем инвестиции в экономику. Объем частных инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2023 года составил более 42 миллиардов рублей. Это почти на 47 процентов больше сопоставимого периода прошлого года", - рассказал Никитин.
Он уточнил, что из-за санкций пришлось искать новые рынки для экспорта. С чем бизнес успешно справляется: прирост сейчас идет за счет рынков дружественных стран.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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"Уже несколько лет подряд мы удерживаем ведущие позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Сейчас мы на пятом месте", - отметил глава региона.
Уровень безработицы в области остается самым низким в стране: на конец 2023 года он составил полпроцента. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив по улучшению качества жизни, регион занимает 38-е место, поднявшись на 25 позиций вверх. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, сейчас составляет 55,5 процента (по России это 33-е место). В национальном экологическом рейтинге – 14-е место (плюс 9 позиций). В рейтинге регионов по научно-технологическому развитию - 30-е место (плюс 19 позиций).
 
Новгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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