https://ria.ru/20240305/intellekt-1931213420.html

Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе

Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе - РИА Новости, 05.03.2024

Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе

Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:12

2024-03-05T14:12

2024-03-05T14:13

всемирный фестиваль молодежи — 2024

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития". Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931012458.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество