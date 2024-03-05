https://ria.ru/20240305/intellekt-1931213420.html
Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе
Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе - РИА Новости, 05.03.2024
Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе
Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:12
2024-03-05T14:12
2024-03-05T14:13
всемирный фестиваль молодежи — 2024
россия
герман греф
владимир путин
сбербанк россии
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития". Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931012458.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбербанк России, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Греф рассказал о распространении генеративных моделей ИИ в обществе
Греф: генеративные модели ИИ через три года будут использовать в каждой семье
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
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Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития".
Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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