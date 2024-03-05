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В Госдуме не исключили появления ограничений на донаты иноагентам
В Госдуме не исключили появления ограничений на донаты иноагентам - РИА Новости, 05.03.2024
В Госдуме не исключили появления ограничений на донаты иноагентам
Снижение рекламных доходов иноагентов на 50-80% после принятия ограничений является вполне реалистичным сценарием, кроме того, не исключается, что могут... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:45
2024-03-05T12:45
2024-03-05T12:49
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Снижение рекламных доходов иноагентов на 50-80% после принятия ограничений является вполне реалистичным сценарием, кроме того, не исключается, что могут появиться и законодательные ограничения в отношении донатов для них, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Ранее Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. "Снижение рекламных доходов иноагентов на 50-80% – вполне реалистичный сценарий. На днях с коллегами из РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий – ред.) обсуждали, как изменится медиаландшафт после вступления в силу закона о запрете рекламы для лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первые результаты мы уже видим: о своем закрытии или переформатировании уведомили несколько проектов, деятельности которых не особо мешала плашка об иноагентском генезисе", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Также он отметил, что остальные проекты, очевидно, заняли выжидательную позицию, рассчитывая найти другие источники доходов, не подпадающие под ограничения. "Одним из таких источников может стать донат-модель: иноагенты начнут больше ориентироваться на прямое финансирование от своих подписчиков. Не исключаем, что в этом случае могут последовать соответствующие законодательные ограничения - как в отношении сервисов, которые организовывают донаты, так и к самим донатерам", - отметил политик. Еще один источник, "на который могут рассчитывать иноагентские медиа", это финансирование со стороны разнообразных западных фондов, также рассказал депутат. "Строго говоря, им и раньше многие не брезговали (за что и получили соответствующий статус), но в новых условиях конкуренция за гранты может значительно усилиться. И победят в ней не те, кто маскирует антироссийские нарративы под "объективную журналистику", а производители прямой русофобской пропаганды: ведь так будет проще отчитываться перед грантодателями", - добавил Горелкин.
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технологии, антон горелкин, госдума рф, общество
Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Общество
В Госдуме не исключили появления ограничений на донаты иноагентам
Горелкин не исключил появления законодательных ограничений на донаты иноагентам
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Снижение рекламных доходов иноагентов на 50-80% после принятия ограничений является вполне реалистичным сценарием, кроме того, не исключается, что могут появиться и законодательные ограничения в отношении донатов для них, заявил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин
.
Ранее Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов.
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"Снижение рекламных доходов иноагентов на 50-80% – вполне реалистичный сценарий. На днях с коллегами из РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий – ред.) обсуждали, как изменится медиаландшафт после вступления в силу закона о запрете рекламы для лиц, находящихся под иностранным влиянием. Первые результаты мы уже видим: о своем закрытии или переформатировании уведомили несколько проектов, деятельности которых не особо мешала плашка об иноагентском генезисе", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что остальные проекты, очевидно, заняли выжидательную позицию, рассчитывая найти другие источники доходов, не подпадающие под ограничения.
"Одним из таких источников может стать донат-модель: иноагенты начнут больше ориентироваться на прямое финансирование от своих подписчиков. Не исключаем, что в этом случае могут последовать соответствующие законодательные ограничения - как в отношении сервисов, которые организовывают донаты, так и к самим донатерам", - отметил политик.
Еще один источник, "на который могут рассчитывать иноагентские медиа", это финансирование со стороны разнообразных западных фондов, также рассказал депутат.
"Строго говоря, им и раньше многие не брезговали (за что и получили соответствующий статус), но в новых условиях конкуренция за гранты может значительно усилиться. И победят в ней не те, кто маскирует антироссийские нарративы под "объективную журналистику", а производители прямой русофобской пропаганды: ведь так будет проще отчитываться перед грантодателями", - добавил Горелкин.
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