https://ria.ru/20240305/inoagenty-1931135631.html
Володин рассказал о потерях иноагентами доходов из-за запрета рекламы
Володин рассказал о потерях иноагентами доходов из-за запрета рекламы - РИА Новости, 05.03.2024
Володин рассказал о потерях иноагентами доходов из-за запрета рекламы
Новый закон о запрете рекламы на площадках иноагентов лишит их до 80 процентов рекламных доходов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T08:15
2024-03-05T08:15
2024-03-05T09:36
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новый закон о запрете рекламы на площадках иноагентов лишит их до 80 процентов рекламных доходов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов", — написал он.По мнению экспертов, за прошлый год это составило порядка пяти миллиардов рублей, добавил спикер.По его словам, закон, принятый несколько дней назад, уже показал свою эффективность: кто-то объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты редакций.Володин отметил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать иноагентам вознаграждения по авторским и смежным правам — артистам, музыкантам, писателям, всем, кто (проживая, как правило, за границей) занимается дискредитацией армии и охаивает Россию."Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан", — подчеркнул спикер.Закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, Госдума приняла 28 февраля. Как говорилось в пояснительной записке, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства. За нарушение для физических лиц предусматривается штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч. А после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.Совет Федерации планирует рассмотреть закон 6 марта.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
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РИА Новости
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медиа - общество, иноагенты, россия, реклама, вячеслав володин, соцсети
Медиа - Общество, иноагенты, Россия, Реклама, Вячеслав Володин, Соцсети
Володин рассказал о потерях иноагентами доходов из-за запрета рекламы
Володин: иноагенты могут лишиться до 80% доходов из-за закона о запрете рекламы
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Новый закон о запрете рекламы на площадках иноагентов лишит их до 80 процентов рекламных доходов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80 процентов всех своих рекламных доходов", — написал он.
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По мнению экспертов, за прошлый год это составило порядка пяти миллиардов рублей, добавил спикер.
По его словам, закон, принятый несколько дней назад, уже показал свою эффективность: кто-то объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты редакций.
Володин отметил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать иноагентам вознаграждения по авторским и смежным правам — артистам, музыкантам, писателям, всем, кто (проживая, как правило, за границей) занимается дискредитацией армии и охаивает Россию.
"Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию
, перечисляя им деньги за счет наших граждан", — подчеркнул спикер.
Закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов, Госдума приняла 28 февраля. Как говорилось в пояснительной записке, инициатива направлена на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутренние дела государства. За нарушение для физических лиц предусматривается штраф до 50 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч. А после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года будет грозить до двух лет лишения свободы.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон 6 марта.
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