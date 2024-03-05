Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/infektsiya-1931212186.html
Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии
Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии - РИА Новости, 05.03.2024
Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии
Россия находится в высокой степени готовности к различным инфекционным угрозам, но над некоторыми вызовами, например такими как ВИЧ или онкология, ещё предстоит РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:07
2024-03-05T14:07
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
денис логунов
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Россия находится в высокой степени готовности к различным инфекционным угрозам, но над некоторыми вызовами, например такими как ВИЧ или онкология, ещё предстоит много работать, заявил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Денис Логунов. "Мы находимся в высокой степени готовности к большинству угроз, но все-таки часть угроз мы не можем купировать даже с помощью тех платформ, которые есть", - сказал Логунов на сессии "Мир инфекций и эпидемий: как бороться с опасностями" Всемирного фестиваля молодёжи. Он отметил, что перед современной наукой стоят такие глобальные вызовы, как борьба с ВИЧ и онкологическими заболеваниями, над ними предстоит работать. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html
https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), денис логунов, россия, владимир путин, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Денис Логунов, Россия, Владимир Путин, Общество
Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии

Логунов: РФ находится в высокой степени готовности к инфекционным угрозам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается
Женщина прививается - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Женщина прививается. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Россия находится в высокой степени готовности к различным инфекционным угрозам, но над некоторыми вызовами, например такими как ВИЧ или онкология, ещё предстоит много работать, заявил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Денис Логунов.
"Мы находимся в высокой степени готовности к большинству угроз, но все-таки часть угроз мы не можем купировать даже с помощью тех платформ, которые есть", - сказал Логунов на сессии "Мир инфекций и эпидемий: как бороться с опасностями" Всемирного фестиваля молодёжи.
Макет Центра театральной истории на Всемирном фестивале молодежи. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Фестивале молодежи представили макет Центра театральной истории
Вчера, 13:28
Он отметил, что перед современной наукой стоят такие глобальные вызовы, как борьба с ВИЧ и онкологическими заболеваниями, над ними предстоит работать.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Медведев рассказал, в чем завидует участникам фестиваля молодежи
4 марта, 12:51
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Денис ЛогуновРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала