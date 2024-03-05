https://ria.ru/20240305/infektsiya-1931212186.html

Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии

Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии - РИА Новости, 05.03.2024

Россия готова к инфекционным угрозам, заявили в центре эпидемиологии

Россия находится в высокой степени готовности к различным инфекционным угрозам, но над некоторыми вызовами, например такими как ВИЧ или онкология, ещё предстоит РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:07

2024-03-05T14:07

2024-03-05T14:07

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

денис логунов

россия

владимир путин

общество

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Россия находится в высокой степени готовности к различным инфекционным угрозам, но над некоторыми вызовами, например такими как ВИЧ или онкология, ещё предстоит много работать, заявил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Денис Логунов. "Мы находимся в высокой степени готовности к большинству угроз, но все-таки часть угроз мы не можем купировать даже с помощью тех платформ, которые есть", - сказал Логунов на сессии "Мир инфекций и эпидемий: как бороться с опасностями" Всемирного фестиваля молодёжи. Он отметил, что перед современной наукой стоят такие глобальные вызовы, как борьба с ВИЧ и онкологическими заболеваниями, над ними предстоит работать. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/vfm-1931202104.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), денис логунов, россия, владимир путин, общество