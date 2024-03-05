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Индия многому научится под управлением России в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2024
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14:20 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/indiya-1931215231.html
Индия многому научится под управлением России в БРИКС, считает эксперт
Индия многому научится под управлением России в БРИКС, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2024
Индия многому научится под управлением России в БРИКС, считает эксперт
Индия сможет перенять российский опыт в управлении регионами под председательством России в БРИКС, заявил РИА Новости генеральный директор индийского... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:20
2024-03-05T14:20
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
россия
индия
ссср
владимир путин
брикс
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Индия сможет перенять российский опыт в управлении регионами под председательством России в БРИКС, заявил РИА Новости генеральный директор индийского рекрутингового агентства Apex Consultants Халембер Маха Линга Прасад. "Определенно, это большое событие, потому что, на самом деле, БРИКС является идеей России....", - сказал он на Всемирном фестивале молодёжи. Напомнив про времена СССР, эксперт сказал, что "Россия действительно знает, как управлять субъектами, как организовать такое большое количество стран". "Это определенно является своего рода учебным опытом для Индии", — заявил он. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эксперт добавил, что председательство России в БРИКС принесёт Индии и двухсторонним отношениям значительную пользу, отметив, что у стран прочные политические отношения, проверенные временем. "Россию мы называем ее "всепогодным другом". И она всегда была с нами, она всегда помогала нам в критические моменты.... У вас есть конфликт с Западом. И все же Индия на стороне России. Индия оказывает большую поддержку России, покупая нефть и прочее", — сказал Халембер Маха Линга Прасад. Эксперт отметил, что присоединение новых государств к БРИКС делает организацию более значимой для глобального общества, смещая центры влияния. "Сейчас, когда все страны объединяются, почти 50% суши с нами, и более 50% населения, экономическая мощь, которая всегда раньше была за Западом.... Я уверен, что через несколько лет, мы определенно окажем глобальное влияние. Потому что у этих стран почти все есть, они хорошо понимают друг друга, самое главное, что нет никакого доминирования — это уважение друг к другу", — объяснил Халембер Маха Линга Прасад. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html
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индия
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире, россия, индия, ссср, владимир путин, брикс, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире, Россия, Индия, СССР, Владимир Путин, БРИКС, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Индия многому научится под управлением России в БРИКС, считает эксперт

Эксперт: Индия усвоит опыт управления регионами под председательством РФ в БРИКС

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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СИРИУС, 5 мар — РИА Новости. Индия сможет перенять российский опыт в управлении регионами под председательством России в БРИКС, заявил РИА Новости генеральный директор индийского рекрутингового агентства Apex Consultants Халембер Маха Линга Прасад.
"Определенно, это большое событие, потому что, на самом деле, БРИКС является идеей России....", - сказал он на Всемирном фестивале молодёжи.
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Напомнив про времена СССР, эксперт сказал, что "Россия действительно знает, как управлять субъектами, как организовать такое большое количество стран". "Это определенно является своего рода учебным опытом для Индии", — заявил он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Эксперт добавил, что председательство России в БРИКС принесёт Индии и двухсторонним отношениям значительную пользу, отметив, что у стран прочные политические отношения, проверенные временем.
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"Россию мы называем ее "всепогодным другом". И она всегда была с нами, она всегда помогала нам в критические моменты.... У вас есть конфликт с Западом. И все же Индия на стороне России. Индия оказывает большую поддержку России, покупая нефть и прочее", — сказал Халембер Маха Линга Прасад.
Эксперт отметил, что присоединение новых государств к БРИКС делает организацию более значимой для глобального общества, смещая центры влияния.
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"Сейчас, когда все страны объединяются, почти 50% суши с нами, и более 50% населения, экономическая мощь, которая всегда раньше была за Западом.... Я уверен, что через несколько лет, мы определенно окажем глобальное влияние. Потому что у этих стран почти все есть, они хорошо понимают друг друга, самое главное, что нет никакого доминирования — это уважение друг к другу", — объяснил Халембер Маха Линга Прасад.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Всемирный фестиваль молодежи — 2024В миреРоссияИндияСССРВладимир ПутинБРИКСФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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