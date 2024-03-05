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На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России"

На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России" - РИА Новости, 05.03.2024

На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России"

Автомобиль загорелся в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T22:34

2024-03-05T22:34

2024-03-05T22:34

происшествия

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автомобиль загорелся в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На набережной Академика Туполева в районе дома 19 (внутренняя сторона ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы из четырех, движение затруднено, дептранс рекомендует выбирать пути объезда.Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". "Почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку. Водитель не пострадал", — рассказали РИА Новости в компании.

https://ria.ru/20240227/avto-1929751686.html

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происшествия, москва, авто