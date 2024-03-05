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На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России" - РИА Новости, 05.03.2024
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22:34 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/gruzovik-1931336299.html
На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России"
На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России" - РИА Новости, 05.03.2024
На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России"
Автомобиль загорелся в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T22:34
2024-03-05T22:34
происшествия
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авто
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автомобиль загорелся в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На набережной Академика Туполева в районе дома 19 (внутренняя сторона ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы из четырех, движение затруднено, дептранс рекомендует выбирать пути объезда.Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". "Почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку. Водитель не пострадал", — рассказали РИА Новости в компании.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На набережной в Москве загорелся грузовик "Почты России"

В Москве на набережной Академика Туполева загорелся грузовик "Почты России"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Автомобиль загорелся в районе дома 19 на набережной Академика Туполева в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На набережной Академика Туполева в районе дома 19 (внутренняя сторона ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель) загорелся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.
Отмечается, что заняты две полосы из четырех, движение затруднено, дептранс рекомендует выбирать пути объезда.
Загоревшимся автомобилем был грузовик "Почты России". "Почтовый автомобиль ехал пустой на загрузку. Водитель не пострадал", — рассказали РИА Новости в компании.
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