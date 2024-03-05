https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:03
2024-03-05T11:03
2024-03-05T13:07
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 10:30.До этого, в 8:55 украинские войска сбросили на Никитовский район боеприпас с беспилотника. Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, при этом получили повреждение одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке
ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале
представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
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По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 10:30.
До этого, в 8:55 украинские войска сбросили на Никитовский район боеприпас с беспилотника. Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, при этом получили повреждение одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка
, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе
в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине