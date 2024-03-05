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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 05.03.2024 (обновлено: 13:07 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:03
2024-03-05T13:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 10:30.До этого, в 8:55 украинские войска сбросили на Никитовский район боеприпас с беспилотника. Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, при этом получили повреждение одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
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Винченцо Лоруссо: "Я не мог понять, как это — украинцы бомбят украинцев"
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По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 10:30.
До этого, в 8:55 украинские войска сбросили на Никитовский район боеприпас с беспилотника. Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, при этом получили повреждение одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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