https://ria.ru/20240305/gorlovka-1931158239.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 05.03.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:03

2024-03-05T11:03

2024-03-05T13:07

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 10:30.До этого, в 8:55 украинские войска сбросили на Никитовский район боеприпас с беспилотника. Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, при этом получили повреждение одно из зданий и автомобиль в поселке Гольмовский.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы украинские войска получили от США в рамках одного из пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины