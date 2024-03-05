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Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2024
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09:13 05.03.2024 (обновлено: 09:24 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/glushkovo-1931140588.html
Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме
Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2024
Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме
Пассажиры и железнодорожники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области, движение... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:13
2024-03-05T09:24
ржд
происшествия
курская область
украина
роман старовойт
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области, движение поездов идет в штатном режиме, сообщили РИА Новости в РЖД.Железнодорожная станция Глушково в Курской области была обстреляна со стороны Украины, люди не пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, после обстрела на станции произошел пожар, которой уже потушен."В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет", - сообщили в РЖД.
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ржд, происшествия, курская область, украина, роман старовойт
РЖД, Происшествия, Курская область, Украина, Роман Старовойт
Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме

РЖД: пассажиры и сотрудники не пострадали из-за обстрела станции Глушково

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области, движение поездов идет в штатном режиме, сообщили РИА Новости в РЖД.
Железнодорожная станция Глушково в Курской области была обстреляна со стороны Украины, люди не пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, после обстрела на станции произошел пожар, которой уже потушен.
«
"В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет", - сообщили в РЖД.
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