https://ria.ru/20240305/glushkovo-1931140588.html

Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме

Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 05.03.2024

Движение поездов на станции Глушково осуществляется в штатном режиме

Пассажиры и железнодорожники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области, движение... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T09:13

2024-03-05T09:13

2024-03-05T09:24

ржд

происшествия

курская область

украина

роман старовойт

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, инфраструктура не повреждена в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области, движение поездов идет в штатном режиме, сообщили РИА Новости в РЖД.Железнодорожная станция Глушково в Курской области была обстреляна со стороны Украины, люди не пострадали, сообщил во вторник губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, после обстрела на станции произошел пожар, которой уже потушен."В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет", - сообщили в РЖД.

https://ria.ru/20240304/vzryv-1931079688.html

курская область

украина

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ржд, происшествия, курская область, украина, роман старовойт