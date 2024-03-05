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Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус - РИА Новости, 05.03.2024
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12:45 05.03.2024 (обновлено: 14:05 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931188512.html
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус - РИА Новости, 05.03.2024
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
Россия в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране, заявил министр обороны РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T12:45
2024-03-05T14:05
германия
россия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
борис писториус
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя ситуацию вокруг утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.Во вторник Писториус провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных."Это как раз то, чего хочет добиться (президент РФ Владимир) Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. Вновь и вновь это повестка, навязанная извне теми или иными событиями", - сказал Писториус. "Я очень зол из-за этой истории: в числе прочего потому, что мы три дня занимаемся только этой темой", - добавил он. По его словам, можно было заниматься более важными проблемами: такими, как помощь Украине и наращивание производства боеприпасов.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html
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германия, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, борис писториус
Германия, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Борис Писториус
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус

Писториус: Россия уже некоторое время определяет активно обсуждаемые темы в ФРГ

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя ситуацию вокруг утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.
Во вторник Писториус провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных.
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"Это как раз то, чего хочет добиться (президент РФ Владимир) Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. Вновь и вновь это повестка, навязанная извне теми или иными событиями", - сказал Писториус. "Я очень зол из-за этой истории: в числе прочего потому, что мы три дня занимаемся только этой темой", - добавил он. По его словам, можно было заниматься более важными проблемами: такими, как помощь Украине и наращивание производства боеприпасов.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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