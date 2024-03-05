Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
Писториус: Россия уже некоторое время определяет активно обсуждаемые темы в ФРГ
Зимний Берлин . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя ситуацию вокруг утечки разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus.
Во вторник Писториус провел пресс-конференцию, посвященную первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных.
"Это как раз то, чего хочет добиться (президент РФ Владимир) Путин. Он на протяжении нескольких месяцев или как минимум нескольких недель задает повестку, что мы здесь в Германии обсуждаем: будь то поддержка Украины в той или иной форме, насколько успешна Украина, может ли она выиграть войну или нет. Вновь и вновь это повестка, навязанная извне теми или иными событиями", - сказал Писториус. "Я очень зол из-за этой истории: в числе прочего потому, что мы три дня занимаемся только этой темой", - добавил он. По его словам, можно было заниматься более важными проблемами: такими, как помощь Украине и наращивание производства боеприпасов.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Писториус в свою очередь ранее заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.