Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии
Шор: КС услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки по ее финансированию
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор во вторник в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
"Сегодня поистине знаменательный день для нашей страны! Я очень рад, что Конституционный суд делом доказал, что судебная система Молдавии все еще жива, а это значит, что граждане нашей страны могут рассчитывать на ее непредвзятость и справедливость. КС услышал голос жителей Гагаузии и здравого смысла, признав неконституционными поправки к Налоговому кодексу, с помощью которых президент Майя Санду пыталась наказать жителей автономии за их непокорность. Возвращать НДС из бюджета Гагаузии в Кишинев, что грозило региону огромными финансовыми потерями, теперь не нужно", - написал Шор.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.