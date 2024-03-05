https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931284384.html

Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии

Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии - РИА Новости, 05.03.2024

Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии

Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:48

2024-03-05T17:48

2024-03-05T17:49

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илан шор

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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор во вторник в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "Сегодня поистине знаменательный день для нашей страны! Я очень рад, что Конституционный суд делом доказал, что судебная система Молдавии все еще жива, а это значит, что граждане нашей страны могут рассчитывать на ее непредвзятость и справедливость. КС услышал голос жителей Гагаузии и здравого смысла, признав неконституционными поправки к Налоговому кодексу, с помощью которых президент Майя Санду пыталась наказать жителей автономии за их непокорность. Возвращать НДС из бюджета Гагаузии в Кишинев, что грозило региону огромными финансовыми потерями, теперь не нужно", - написал Шор. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931277945.html

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду