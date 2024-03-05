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Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии - РИА Новости, 05.03.2024
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17:48 05.03.2024 (обновлено: 17:49 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931284384.html
Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии
Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии - РИА Новости, 05.03.2024
Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии
Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:48
2024-03-05T17:49
в мире
молдавия
гагаузия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор во вторник в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "Сегодня поистине знаменательный день для нашей страны! Я очень рад, что Конституционный суд делом доказал, что судебная система Молдавии все еще жива, а это значит, что граждане нашей страны могут рассчитывать на ее непредвзятость и справедливость. КС услышал голос жителей Гагаузии и здравого смысла, признав неконституционными поправки к Налоговому кодексу, с помощью которых президент Майя Санду пыталась наказать жителей автономии за их непокорность. Возвращать НДС из бюджета Гагаузии в Кишинев, что грозило региону огромными финансовыми потерями, теперь не нужно", - написал Шор. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931277945.html
https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html
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в мире, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду
Шор прокомментировал отмену КС Молдавии поправок по финансированию Гагаузии

Шор: КС услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки по ее финансированию

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии услышал голос жителей Гагаузии, отменив поправки, предусматривавшие сокращение финансировании автономии, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор во вторник в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
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"Сегодня поистине знаменательный день для нашей страны! Я очень рад, что Конституционный суд делом доказал, что судебная система Молдавии все еще жива, а это значит, что граждане нашей страны могут рассчитывать на ее непредвзятость и справедливость. КС услышал голос жителей Гагаузии и здравого смысла, признав неконституционными поправки к Налоговому кодексу, с помощью которых президент Майя Санду пыталась наказать жителей автономии за их непокорность. Возвращать НДС из бюджета Гагаузии в Кишинев, что грозило региону огромными финансовыми потерями, теперь не нужно", - написал Шор.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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В миреМолдавияГагаузияИлан ШорМайя Санду
 
 
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