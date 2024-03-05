https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931277945.html
Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам
Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам - РИА Новости, 05.03.2024
Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам
Решение Конституционного суда Молдавии о признании неконституционными поправок в налоговый кодекс, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:31
2024-03-05T17:31
2024-03-05T17:48
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о признании неконституционными поправок в налоговый кодекс, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, станет началом избавления страны от режима Майи Санду, заявил РИА Новости представитель Гагаузской автономии в молдавском парламенте Александр Суходольский. Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "Мы все, жители Гагаузской автономии, верили в то, что решение Конституционного суда будет объективным и справедливым. Вся надежда в нашей стране осталась на судебную власть. Потому что исполнительная и законодательная власти захвачены "желтой" чумой в лице правящей партии "Действие и солидарность" (желтый цвет – символ правящей партии – ред.) и президента страны Майи Санду, и мы благодарны этому объективному решению, судьям КС. Мы уверены, что это свет в конце тоннеля, который приведет к спасению нашей страны от нынешнего правящего режима", - сказал Суходольский. Он отметил, что изначально, когда власти принимали поправки в налоговый кодекс, было понятно, что они нарушают все нормы и договоренности 1994 года об особом правовом статусе Гагаузской автономии в составе Молдавии, а значит, они незаконны. "Хочу выразить благодарность всем людям, которые объединились вокруг этой проблемы. Неважно, представители каких политических сил это были. В решении этой проблемы принимали участие и исполком Гагаузии, и депутаты автономии, это большая общая победа нашего гагаузского народа", - подчеркнул депутат. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду
Представитель Гагаузии в парламенте высказался о решении КС по поправкам
Суходольский: решение КС по Гагаузии станет началом избавления от режима Санду
КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о признании неконституционными поправок в налоговый кодекс, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, станет началом избавления страны от режима Майи Санду, заявил РИА Новости представитель Гагаузской автономии в молдавском парламенте Александр Суходольский.
Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
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"Мы все, жители Гагаузской автономии, верили в то, что решение Конституционного суда будет объективным и справедливым. Вся надежда в нашей стране осталась на судебную власть. Потому что исполнительная и законодательная власти захвачены "желтой" чумой в лице правящей партии "Действие и солидарность" (желтый цвет – символ правящей партии – ред.) и президента страны Майи Санду, и мы благодарны этому объективному решению, судьям КС. Мы уверены, что это свет в конце тоннеля, который приведет к спасению нашей страны от нынешнего правящего режима", - сказал Суходольский.
Он отметил, что изначально, когда власти принимали поправки в налоговый кодекс, было понятно, что они нарушают все нормы и договоренности 1994 года об особом правовом статусе Гагаузской автономии в составе Молдавии, а значит, они незаконны. "Хочу выразить благодарность всем людям, которые объединились вокруг этой проблемы. Неважно, представители каких политических сил это были. В решении этой проблемы принимали участие и исполком Гагаузии
, и депутаты автономии, это большая общая победа нашего гагаузского народа", - подчеркнул депутат.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
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Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
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