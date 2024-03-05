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Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию - РИА Новости, 05.03.2024
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16:09 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931250430.html
Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию
Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию - РИА Новости, 05.03.2024
Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию
Замруководителя Гагаузской автономии Виктор Петров приветствовал отмену Конституционным судом Молдавии поправок, предусматривавших сокращение финансирования... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:09
2024-03-05T16:09
в мире
молдавия
россия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Замруководителя Гагаузской автономии Виктор Петров приветствовал отмену Конституционным судом Молдавии поправок, предусматривавших сокращение финансирования региона. Ранее во вторник Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. Заседание суда проходило на фоне пикета оппозиции. В акции участвовали также представители Гагаузии, депутаты парламента, гражданские активисты. "Мы рады, что справедливость восторжествовала. Несмотря на оказываемое на Конституционный суд давление, а оно было, мы не сомневаемся в этом, судьи вынесли объективное решение в пользу народа Гагаузии. Мы приветствуем это решение", - сказал Петров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html
https://ria.ru/20240305/moldavia-1931233448.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия
Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию

Замглавы Гагаузии Петров поддержал отмену КС финансового давления на автономию

© Sputnik / Mihai CarausВице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-башкан (замглавы) Гагаузии Виктор Петров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Замруководителя Гагаузской автономии Виктор Петров приветствовал отмену Конституционным судом Молдавии поправок, предусматривавших сокращение финансирования региона.
Ранее во вторник Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
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Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
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Заседание суда проходило на фоне пикета оппозиции. В акции участвовали также представители Гагаузии, депутаты парламента, гражданские активисты.
"Мы рады, что справедливость восторжествовала. Несмотря на оказываемое на Конституционный суд давление, а оно было, мы не сомневаемся в этом, судьи вынесли объективное решение в пользу народа Гагаузии. Мы приветствуем это решение", - сказал Петров в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального.
Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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