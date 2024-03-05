https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931250430.html

Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию

Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию - РИА Новости, 05.03.2024

Замглавы Гагаузии поддержал отмену финансового давления на автономию

Замруководителя Гагаузской автономии Виктор Петров приветствовал отмену Конституционным судом Молдавии поправок, предусматривавших сокращение финансирования... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:09

2024-03-05T16:09

2024-03-05T16:09

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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Замруководителя Гагаузской автономии Виктор Петров приветствовал отмену Конституционным судом Молдавии поправок, предусматривавших сокращение финансирования региона. Ранее во вторник Конституционный суд Молдавии отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. Заседание суда проходило на фоне пикета оппозиции. В акции участвовали также представители Гагаузии, депутаты парламента, гражданские активисты. "Мы рады, что справедливость восторжествовала. Несмотря на оказываемое на Конституционный суд давление, а оно было, мы не сомневаемся в этом, судьи вынесли объективное решение в пользу народа Гагаузии. Мы приветствуем это решение", - сказал Петров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html

https://ria.ru/20240305/moldavia-1931233448.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия