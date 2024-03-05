https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии - РИА Новости, 05.03.2024
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
Судьи Конституционного суда Молдавии вернули жителям Гагаузии веру в правосудие и верховенство закона, признав неконституционными поправки в налоговый кодекс,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:03
2024-03-05T16:03
2024-03-05T16:09
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КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости. Судьи Конституционного суда Молдавии вернули жителям Гагаузии веру в правосудие и верховенство закона, признав неконституционными поправки в налоговый кодекс, предусматривающие сокращение финансирования региона из госбюджета, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "Признав поправки в Налоговый кодекс неконституционными, судьи вернули жителям Гагаузской автономии веру в правосудие и верховенство закона. Вместе мы убедительно продемонстрировали суду и всему молдавскому обществу, что поправки в Налоговый кодекс дискриминируют жителей Гагаузии и противоречат ряду статей Конституции Республики Молдова и Закону "Об особом правовом статусе Гагаузии", - написала Гуцул, выразив слова благодарности депутатскому корпусу гагаузского парламента, членам и сотрудникам исполнительного комитета региона, экспертам, участвовавшим в подготовке к судебным заседаниям. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240305/moldavia-1931233448.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, россия, таможенный союз
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Гагаузия, Россия, Таможенный союз
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
Гуцул: КС Молдавии вернул веру в правосудие, отменив поправки по Гагаузии
КИШИНЕВ, 5 мар – РИА Новости.
Судьи Конституционного суда Молдавии вернули жителям Гагаузии веру в правосудие и верховенство закона, признав неконституционными поправки в налоговый кодекс, предусматривающие сокращение финансирования региона из госбюджета, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале
.
Конституционный суд Молдавии во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
Оппозиция в Молдавии протестует у КС, выступая против давления на Гагаузию
"Признав поправки в Налоговый кодекс неконституционными, судьи вернули жителям Гагаузской автономии веру в правосудие и верховенство закона. Вместе мы убедительно продемонстрировали суду и всему молдавскому обществу, что поправки в Налоговый кодекс дискриминируют жителей Гагаузии и противоречат ряду статей Конституции Республики Молдова и Закону "Об особом правовом статусе Гагаузии", - написала Гуцул, выразив слова благодарности депутатскому корпусу гагаузского парламента, членам и сотрудникам исполнительного комитета региона, экспертам, участвовавшим в подготовке к судебным заседаниям.
Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией
, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.
ЕС может расширить санкции за дестабилизацию в Молдавии