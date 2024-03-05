https://ria.ru/20240305/frantsiya-1931307440.html

Франция поддержала идею Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС

Франция поддержала идею Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС - РИА Новости, 05.03.2024

Франция поддержала идею Чехии по закупке снарядов для Украины вне ЕС

Париж поддерживает инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза и будет в ней участвовать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:12

2024-03-05T19:12

2024-03-05T19:12

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чехия

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эммануэль макрон

сергей лавров

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Париж поддерживает инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза и будет в ней участвовать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Инициатива Чехии крайне полезна, мы ее поддерживаем, и мы примем в ней участие. Мы готовы внести свой вклад", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Он отметил, что это может быть сделано как в рамках двустороннего сотрудничества и двустороннего финансирования, так и с помощью финансирования на уровне ЕС. "Часть европейского фонда мира может быть направлена на эту инициативу", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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в мире, украина, чехия, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, евросоюз