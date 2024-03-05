https://ria.ru/20240305/festival-1931254441.html

Участников фестиваля молодежи научили расписывать дымковские игрушки

Участников фестиваля молодежи научили расписывать дымковские игрушки - РИА Новости, 05.03.2024

Участников фестиваля молодежи научили расписывать дымковские игрушки

Участники Всемирного фестиваля молодежи из разных стран стали участниками мастер-класса по росписи дымковской игрушки, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:15

2024-03-05T16:15

2024-03-05T16:16

кировская область

киров

аргентина

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

китай

сирия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи из разных стран стали участниками мастер-класса по росписи дымковской игрушки, сообщила пресс-служба правительства Кировской области на сайте. Дымковская игрушка — вылепленная вручную из глины, обожженная в печи, побеленная и раскрашенная яркими красками фигурка. Этот русский народный промысел возник в слободе Дымково (ныне город Киров) более 400 лет назад. "Кировские мастерицы провели... мастер-класс по росписи дымковской игрушки. Расписывать дымку учились молодые люди из Аргентины, Доминиканы, Китая, Мьянмы, Нигерии, Сирии, Южной Кореи. К мастер-классу присоединились и ребята из Херсонской области. Мастерицы рассказали участникам о старинном промысле Кировской области, об истории возникновения дымковских узоров, их особенностях и значении каждого символа" - говорится в сообщении. Гости фестиваля сфотографировались с арт-объектом "Вятская барыня" – двухметровым аналогом дымковской игрушки с огромным караваем. Кировская делегация вручила участникам мастер-класса подарки и пригласила на 650-летие Кирова, которое будет отмечаться этим летом. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/festival-1931203997.html

кировская область

киров

аргентина

китай

сирия

нигерия

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кировская область, киров, аргентина, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, китай, сирия, нигерия