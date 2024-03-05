https://ria.ru/20240305/festival-1931148383.html

Российско-армянский союз молодежи принял участие в Шествии мира в Сириусе

Российско-армянский союз молодежи принял участие в Шествии мира в Сириусе - РИА Новости, 05.03.2024

Российско-армянский союз молодежи принял участие в Шествии мира в Сириусе

Представители Российско-армянского союза молодежи (РАСМ) приняли участие в Шествии молодежи мира в рамках всемирного фестиваля в Сириусе, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:14

2024-03-05T10:14

2024-03-05T10:14

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральная территория "сириус"

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ЕРЕВАН, 5 мар — РИА Новости. Представители Российско-армянского союза молодежи (РАСМ) приняли участие в Шествии молодежи мира в рамках всемирного фестиваля в Сириусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Российско-армянский союз молодежи в составе армянской делегации принял участие в Шествии молодежи мира. Впереди шли девушки в ярких армянских национальных костюмах "Тараз", отражающих колорит и индивидуальность армянской культуры, а музыкальное сопровождение обеспечивали духовой музыкант Тигран Давтян, игравший на зурне и дудуке, и представитель Российско-армянского союза молодежи, известный певец, призер национальной премии "Песня года" Рафаел Арутюнян", - говорится в сообщении. По словам главы РАСМ Рафаела Погосяна, уникальное шествие объединило людей разных возрастов, профессий и культур. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"