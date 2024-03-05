https://ria.ru/20240305/festival-1931136562.html
Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый
Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый - РИА Новости, 05.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый
В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:36
2024-03-05T11:36
2024-03-05T14:26
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b750855238e7994e89b0651748291578.jpg
В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239343_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b30dd916bd5b6972c3b768c901f4623f.jpg
Глава "Роскосмоса" Борисов на Всемирном фестивале молодежи
Глава "Роскосмоса" Борисов на Всемирном фестивале молодежи
2024-03-05T11:36
true
PT54M40S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео
Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый
В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи.
2024-03-05T11:36
true
PT54M40S
В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи.