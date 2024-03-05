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Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый

Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый - РИА Новости, 05.03.2024

Всемирный фестиваль молодежи. День четвертый

В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:36

2024-03-05T11:36

2024-03-05T14:26

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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В "Сириусе" стартовал четвертый день Всемирного фестиваля молодежи.

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2024

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Глава "Роскосмоса" Борисов на Всемирном фестивале молодежи Глава "Роскосмоса" Борисов на Всемирном фестивале молодежи 2024-03-05T11:36 true PT54M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, видео