https://ria.ru/20240305/evakuatsiya-1931132936.html

Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области

Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2024

Марочко рассказал о насильной эвакуации в Харьковской области

Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T07:32

2024-03-05T07:32

2024-03-05T07:32

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

луганская народная республика

андрей марочко

украина

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Киев насильно эвакуирует жителей Харьковской области в пункты временного размещения без предоставления им каких-либо социальных гарантий, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Военно-гражданская администрация Харьковской области увеличила перечень населенных пунктов, из которых нужно вывести людей. Так называемая эвакуация является на самом деле депортацией, поскольку население не желает покидать свое жилье, а их насильно выдворяют, в первую очередь, это касается семей с детьми". Эксперт отметил, что представители украинской власти даже не скрывают, что максимум на что могут рассчитывать граждане – это содержание в пунктах временного размещения. Социальных гарантий с выплатами денежных средств жителям никто не гарантирует, добавил он. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и остались в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240305/vzryvy-1931121276.html

харьковская область

киев

луганская народная республика

украина

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