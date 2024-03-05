https://ria.ru/20240305/ekskursii-1931110705.html

Начата регистрация на участие в экскурсиях проекта Открой#Моспром

Начата регистрация на участие в экскурсиях проекта Открой#Моспром - РИА Новости, 05.03.2024

Начата регистрация на участие в экскурсиях проекта Открой#Моспром

На сайте проекта "Открой#Моспром" открыта регистрация на экскурсии по московским фабрикам и заводам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T10:11

2024-03-05T10:11

2024-03-05T10:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931110465_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8d2fb5c31bffd5fa4aa97912da5ad44e.png

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На сайте проекта "Открой#Моспром" открыта регистрация на экскурсии по московским фабрикам и заводам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В плане нового сезона проекта, который продлится с 11 по 29 марта, - более 20 столичных предприятий, в их числе как старейшие предприятия, так и молодые, динамично развивающиеся. Участники экскурсий смогут, в частности, увидеть работу роботов и другое инновационное промышленное оборудование. Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте проекта или в мини-приложении ВКонтакте "Открытая промышленность"."Уже шестой год подряд мы проводим экскурсии по промышленным предприятиям города в рамках проекта “Открой#Моспром”. Он по-прежнему популярен среди жителей и гостей столицы, на сегодня участниками мероприятий разных форматов стали 15 миллионов человек. За это время мы организовали свыше 2,6 тысячи экскурсий и около 750 мастер-классов. В 2024 году планируем не снижать темп и будем проводить туры в течение двух недель каждый месяц. Так, на март запланировано свыше 130 экскурсий на 21 столичном производстве, где изготавливают высокотехнологичную продукцию и товары повседневного пользования", – сказал Овчинский, которого цитирует пресс-служба ДИПП.Проект "Открой#Моспром" в июне 2023 года занял первое место в номинации "Промышленный маршрут" народной премии "Маршрут построен", а также был отмечен в категории "Образование и наука" в рамках программы "Лучшие социальные проекты России".В этом сезоне посетителей приглашают, в частности, косметическая фабрика "Свобода", производитель обуви "Ральф Рингер", Московский комбинат игрушек, производитель железнодорожных систем управления "Элтеза".

https://ria.ru/20240302/muzey-1930599125.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский