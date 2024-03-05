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Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85%
Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85% - РИА Новости, 05.03.2024
Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85%
Более чем на 85% выросло за последний год производство на столичных заводах и фабриках, занимающихся металлообработкой, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:05
2024-03-05T14:05
2024-03-05T14:55
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владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более чем на 85% выросло за последний год производство на столичных заводах и фабриках, занимающихся металлообработкой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как ранее отметили в мэрии Москвы, московские предприятия активно включились в работу по импортозамещению, по итогам 2023 года столица достигла рекордных показателей по росту всех обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%."По итогам 2023 года столичные производители металлообрабатывающего оборудования увеличили объемы производства на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом такой рост стал возможен благодаря поддержке города. Столичным компаниям доступно более 20 инструментов для успешного развития бизнеса в Москве, также разработан ряд антикризисных мер. Только в 2023 году более 800 предприятий получили городскую поддержку", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, в свою очередь, что в прошлом году станков и оборудования для обработки металлов было отгружено потребителям более чем на 23 миллиарда рублей. Эта цифра на 78,2% превышает показатели предыдущего года.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
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москва, россия, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир путин, экономика
Москва, Россия, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Путин, Экономика
Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85%
Ефимов: производство металлообрабатывающего оборудования выросло на 85%
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более чем на 85% выросло за последний год производство на столичных заводах и фабриках, занимающихся металлообработкой, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Как ранее отметили в мэрии Москвы, московские предприятия активно включились в работу по импортозамещению, по итогам 2023 года столица достигла рекордных показателей по росту всех обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%.
"По итогам 2023 года столичные производители металлообрабатывающего оборудования увеличили объемы производства на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом такой рост стал возможен благодаря поддержке города. Столичным компаниям доступно более 20 инструментов для успешного развития бизнеса в Москве, также разработан ряд антикризисных мер. Только в 2023 году более 800 предприятий получили городскую поддержку", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
сообщил, в свою очередь, что в прошлом году станков и оборудования для обработки металлов было отгружено потребителям более чем на 23 миллиарда рублей. Эта цифра на 78,2% превышает показатели предыдущего года.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.
По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.