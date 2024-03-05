https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:52
2024-03-05T15:52
2024-03-05T15:52
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", - написал Гладков. Ранее губернатор информировал, что в селе Новопетровка Валуйского горокруга с украинского дрона сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва повреждена машина, пострадавших нет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области
Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал гражданский грузовик в Новой Таволжанке