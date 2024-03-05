https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2024

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:52

2024-03-05T15:52

2024-03-05T15:52

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

россия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители. Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", - написал Гладков. Ранее губернатор информировал, что в селе Новопетровка Валуйского горокруга с украинского дрона сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате взрыва повреждена машина, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240304/obstrel-1930966035.html

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины