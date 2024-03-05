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В ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал машину телефонной компании
В ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал машину телефонной компании - РИА Новости, 05.03.2024
В ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал машину телефонной компании
Сотрудники телефонной компании подверглись атаке украинским дроном-камикадзе в ЛНР, пострадал лишь автомобиль, сообщил глава администрации Кременского... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:21
2024-03-05T14:21
2024-03-05T14:25
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ЛУГАНСК, 5 мар — РИА Новости. Сотрудники телефонной компании подверглись атаке украинским дроном-камикадзе в ЛНР, пострадал лишь автомобиль, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Сегодня произошел новый акт агрессии, совершенный украинскими вооруженными формированиями. Сотрудники "Луганской телефонной компании" стали жертвами подлой атаки дроном-камикадзе", — написал Третьяков.По его словам, когда сотрудники компании находились на выезде, по ним был нанесен удар, но пострадал лишь автомобиль - в момент атаки в салоне никого не было. "Вооруженные формирования Украины целенаправленно атакуют мирных жителей нашего округа, выливая всю свою агрессию на них, не найдя удачи на фронте. Прошу всех жителей Кременского муниципального округа быть бдительными во время передвижения по городу", — добавил Третьяков.
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луганская народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
В ЛНР украинский дрон-камикадзе атаковал машину телефонной компании
Третьяков: в ЛНР дрон-камикадзе атаковал сотрудников телефонной компании