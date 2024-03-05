https://ria.ru/20240305/draniki-1931263114.html

Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников

Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников - РИА Новости, 05.03.2024

Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, заявив, что может приготовить во время... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:43

2024-03-05T16:43

2024-03-05T17:16

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, заявив, что может приготовить во время программы картофельные драники по своему фирменному рецепту. "Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится… Хорошо, определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Белорусского союза женщин. В мероприятии участвовали более 500 представительниц объединения со всех регионов страны. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". Во время встречи генпродюсер белорусского телеканала СТВ пригласила Лукашенко в качестве почетного зрителя на финал телепроекта "Есть девчонка одна", цель которого - "показать красоту белорусской женщины" и сделать более популярными обычные женские профессии, в том числе рабочие. Ранее президент Белоруссии рассказывал, каким должен быть настоящий белорусский драник – хрустящим, держать свою форму, когда его берешь, а не болтаться, как "собачий язык". Лукашенко отмечал, что у него есть фирменный рецепт драников, которому он научил своих поваров.

https://ria.ru/20240129/menyu-1924221466.html

https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия