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Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников - РИА Новости, 05.03.2024
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16:43 05.03.2024 (обновлено: 17:16 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/draniki-1931263114.html
Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников
Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников - РИА Новости, 05.03.2024
Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, заявив, что может приготовить во время... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:43
2024-03-05T17:16
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, заявив, что может приготовить во время программы картофельные драники по своему фирменному рецепту. "Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится… Хорошо, определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Белорусского союза женщин. В мероприятии участвовали более 500 представительниц объединения со всех регионов страны. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого". Во время встречи генпродюсер белорусского телеканала СТВ пригласила Лукашенко в качестве почетного зрителя на финал телепроекта "Есть девчонка одна", цель которого - "показать красоту белорусской женщины" и сделать более популярными обычные женские профессии, в том числе рабочие. Ранее президент Белоруссии рассказывал, каким должен быть настоящий белорусский драник – хрустящим, держать свою форму, когда его берешь, а не болтаться, как "собачий язык". Лукашенко отмечал, что у него есть фирменный рецепт драников, которому он научил своих поваров.
https://ria.ru/20240129/menyu-1924221466.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко пообещал раскрыть свой секрет приготовления драников

Лукашенко пообещал прийти на кулинарное шоу и показать, как готовит драники

© iStock.com / Rome2015Драники
Драники - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / Rome2015
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал прийти на финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, заявив, что может приготовить во время программы картофельные драники по своему фирменному рецепту.
"Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится… Хорошо, определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники", - сказал Лукашенко во вторник во время встречи с активом Белорусского союза женщин. В мероприятии участвовали более 500 представительниц объединения со всех регионов страны. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
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Во время встречи генпродюсер белорусского телеканала СТВ пригласила Лукашенко в качестве почетного зрителя на финал телепроекта "Есть девчонка одна", цель которого - "показать красоту белорусской женщины" и сделать более популярными обычные женские профессии, в том числе рабочие.
Ранее президент Белоруссии рассказывал, каким должен быть настоящий белорусский драник – хрустящим, держать свою форму, когда его берешь, а не болтаться, как "собачий язык". Лукашенко отмечал, что у него есть фирменный рецепт драников, которому он научил своих поваров.
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