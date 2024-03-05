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Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении - РИА Новости, 05.03.2024
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19:58 05.03.2024 (обновлено: 20:03 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/doroga-1931315676.html
Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении
Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении - РИА Новости, 05.03.2024
Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении
Нужно развивать железнодорожную сеть в южном направлении, такие планы есть, они длительного периода, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:58
2024-03-05T20:03
экономика
азовское море
россия
владимир путин
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Нужно развивать железнодорожную сеть в южном направлении, такие планы есть, они длительного периода, сообщил президент России Владимир Путин. "Конечно, железная дорога у нас - это базовые условия для передвижения грузов вообще. 85 процентов грузопотока у нас идет по железной дороге, а сейчас еще много задействовано подвижного состава на Восточном полигоне, это понятно, все хорошо знают об этом. Ну, конечно, не менее важно развитие по южным направлениям, черноморское направление, Азовское море, да и на Балтику тоже. Дело не только в подвижном составе, хотя, конечно, это важно", - сказал Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса. Он уточнил, что нужно развивать саму сеть железных дорог. "Такие планы есть, они просто для длительного периода изготовления. Уже с коллегами говорили, в том числе и из Минтранса. Там же есть такие частные порты, достаточно эффективные и большие, наши ведомства строят планы на отложение государственных денег", - пояснил президент. Он добавил, что это все вопросы, требующие изучения, потому что необходимо понять, нужно ли вкладывать государственные деньги, когда уже вложены частные.
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экономика, азовское море, россия, владимир путин
Экономика, Азовское море, Россия, Владимир Путин
Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении

Путин призвал развивать железнодорожную сеть в сторону морей и к Балтике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополе. 5 марта 2024
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Нужно развивать железнодорожную сеть в южном направлении, такие планы есть, они длительного периода, сообщил президент России Владимир Путин.
"Конечно, железная дорога у нас - это базовые условия для передвижения грузов вообще. 85 процентов грузопотока у нас идет по железной дороге, а сейчас еще много задействовано подвижного состава на Восточном полигоне, это понятно, все хорошо знают об этом. Ну, конечно, не менее важно развитие по южным направлениям, черноморское направление, Азовское море, да и на Балтику тоже. Дело не только в подвижном составе, хотя, конечно, это важно", - сказал Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса.
Он уточнил, что нужно развивать саму сеть железных дорог.
"Такие планы есть, они просто для длительного периода изготовления. Уже с коллегами говорили, в том числе и из Минтранса. Там же есть такие частные порты, достаточно эффективные и большие, наши ведомства строят планы на отложение государственных денег", - пояснил президент.
Он добавил, что это все вопросы, требующие изучения, потому что необходимо понять, нужно ли вкладывать государственные деньги, когда уже вложены частные.
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ЭкономикаАзовское мореРоссияВладимир Путин
 
 
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