https://ria.ru/20240305/doroga-1931315676.html

Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении

Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении - РИА Новости, 05.03.2024

Путин призвал развивать железнодорожную сеть в южном направлении

Нужно развивать железнодорожную сеть в южном направлении, такие планы есть, они длительного периода, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:58

2024-03-05T19:58

2024-03-05T20:03

экономика

азовское море

россия

владимир путин

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Нужно развивать железнодорожную сеть в южном направлении, такие планы есть, они длительного периода, сообщил президент России Владимир Путин. "Конечно, железная дорога у нас - это базовые условия для передвижения грузов вообще. 85 процентов грузопотока у нас идет по железной дороге, а сейчас еще много задействовано подвижного состава на Восточном полигоне, это понятно, все хорошо знают об этом. Ну, конечно, не менее важно развитие по южным направлениям, черноморское направление, Азовское море, да и на Балтику тоже. Дело не только в подвижном составе, хотя, конечно, это важно", - сказал Путин в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса. Он уточнил, что нужно развивать саму сеть железных дорог. "Такие планы есть, они просто для длительного периода изготовления. Уже с коллегами говорили, в том числе и из Минтранса. Там же есть такие частные порты, достаточно эффективные и большие, наши ведомства строят планы на отложение государственных денег", - пояснил президент. Он добавил, что это все вопросы, требующие изучения, потому что необходимо понять, нужно ли вкладывать государственные деньги, когда уже вложены частные.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

азовское море

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экономика, азовское море, россия, владимир путин