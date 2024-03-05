Рейтинг@Mail.ru
Захарова дала совет молодым дипломатам - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html
Захарова дала совет молодым дипломатам
Захарова дала совет молодым дипломатам - РИА Новости, 05.03.2024
Захарова дала совет молодым дипломатам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:15
2024-03-05T17:15
политика
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от результатов труда зависят судьбы людей по всему миру. "Если вы просите совет, то он таков: относитесь к дипломатии именно как к службе. Не делите ваше время на рабочее и нерабочее. Будьте активны и посвящайте всего себя этой деятельности только по одной причине: ...от качества вашей деятельности зависят судьбы людей на всей планете", - сказала Захарова на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на соответствующий вопрос от молодого дипломата из Кубы. Она рассказала, что служба отличается от работы тем, что у работы есть временные параметры, есть личное, свободное от неё время. "Служба не предполагает того момента, когда вы можете не думать о своей деятельности, когда вы можете сказать "я не хочу этим заниматься, дайте мне время отдохнуть, я не на работе". Служба - понятие двадцатичетырёхчасовое", - подчеркнула Захарова. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html
https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Политика, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Захарова дала совет молодым дипломатам

Захарова призвала молодых дипломатов относиться к профессии как к службе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от результатов труда зависят судьбы людей по всему миру.
"Если вы просите совет, то он таков: относитесь к дипломатии именно как к службе. Не делите ваше время на рабочее и нерабочее. Будьте активны и посвящайте всего себя этой деятельности только по одной причине: ...от качества вашей деятельности зависят судьбы людей на всей планете", - сказала Захарова на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на соответствующий вопрос от молодого дипломата из Кубы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
24 февраля, 21:52
Она рассказала, что служба отличается от работы тем, что у работы есть временные параметры, есть личное, свободное от неё время. "Служба не предполагает того момента, когда вы можете не думать о своей деятельности, когда вы можете сказать "я не хочу этим заниматься, дайте мне время отдохнуть, я не на работе". Служба - понятие двадцатичетырёхчасовое", - подчеркнула Захарова.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Вывеска на здании Дипломатической академии МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
10 февраля, 13:43
 
ПолитикаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала