https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html
Захарова дала совет молодым дипломатам
Захарова дала совет молодым дипломатам - РИА Новости, 05.03.2024
Захарова дала совет молодым дипломатам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:15
2024-03-05T17:15
2024-03-05T17:15
политика
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от результатов труда зависят судьбы людей по всему миру. "Если вы просите совет, то он таков: относитесь к дипломатии именно как к службе. Не делите ваше время на рабочее и нерабочее. Будьте активны и посвящайте всего себя этой деятельности только по одной причине: ...от качества вашей деятельности зависят судьбы людей на всей планете", - сказала Захарова на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на соответствующий вопрос от молодого дипломата из Кубы. Она рассказала, что служба отличается от работы тем, что у работы есть временные параметры, есть личное, свободное от неё время. "Служба не предполагает того момента, когда вы можете не думать о своей деятельности, когда вы можете сказать "я не хочу этим заниматься, дайте мне время отдохнуть, я не на работе". Служба - понятие двадцатичетырёхчасовое", - подчеркнула Захарова. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240224/zakharova-1929319019.html
https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Политика, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Захарова дала совет молодым дипломатам
Захарова призвала молодых дипломатов относиться к профессии как к службе
СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала молодым дипломатам относиться к дипломатии как к службе: нужно полностью посвящать себя ей, ведь от результатов труда зависят судьбы людей по всему миру.
"Если вы просите совет, то он таков: относитесь к дипломатии именно как к службе. Не делите ваше время на рабочее и нерабочее. Будьте активны и посвящайте всего себя этой деятельности только по одной причине: ...от качества вашей деятельности зависят судьбы людей на всей планете", - сказала Захарова на сессии в рамках Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на соответствующий вопрос от молодого дипломата из Кубы
.
Захарова рассказала, что вдохновило ее на написание слов к песне Успенской
Она рассказала, что служба отличается от работы тем, что у работы есть временные параметры, есть личное, свободное от неё время. "Служба не предполагает того момента, когда вы можете не думать о своей деятельности, когда вы можете сказать "я не хочу этим заниматься, дайте мне время отдохнуть, я не на работе". Служба - понятие двадцатичетырёхчасовое", - подчеркнула Захарова.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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