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В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире - РИА Новости, 05.03.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:34 05.03.2024 (обновлено: 13:41 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/deti-1931204821.html
В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире
В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире - РИА Новости, 05.03.2024
В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире
Спасатели города Новочеркасска Ростовской области вынесли из огня трех детей, игравших с зажигалкой и устроивших пожар в своей квартире в многоквартирном доме,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:34
2024-03-05T13:41
хорошие новости
происшествия
россия
ростовская область
новочеркасск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Спасатели города Новочеркасска Ростовской области вынесли из огня трех детей, игравших с зажигалкой и устроивших пожар в своей квартире в многоквартирном доме, медицинская помощь им не понадобилась, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России спасли многодетную семью на пожаре в многоквартирном доме", - говорится в сообщении. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Новочеркасске, где в квартире одного из домов находилась женщина с тремя малолетними сыновьями. Дети, оставшись в какой-то момент без присмотра матери, начали играть с зажигалкой и подожгли вещи. Испугавшись, они спрятались под кровать, а из-за быстрого распространения огня и сильного дыма мать не смогла их найти. "Прибывшие огнеборцы вынесли из огня детей, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области. Уточняется, что всего из дома спасатели эвакуировали 30 человек, в тушении пожара участвовали 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html
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происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Ростовская область, Новочеркасск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире

Спасатели в Новочеркасске вынесли из пожара троих детей, игравших с зажигалкой

© Фото : МЧС Ростовской области/TelegramМесто пожара в квартире жилого дома в Новочеркасске Ростовской области. 5 марта 2024
Место пожара в квартире жилого дома в Новочеркасске Ростовской области. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : МЧС Ростовской области/Telegram
Место пожара в квартире жилого дома в Новочеркасске Ростовской области. 5 марта 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Спасатели города Новочеркасска Ростовской области вынесли из огня трех детей, игравших с зажигалкой и устроивших пожар в своей квартире в многоквартирном доме, медицинская помощь им не понадобилась, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России спасли многодетную семью на пожаре в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.
Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Новочеркасске, где в квартире одного из домов находилась женщина с тремя малолетними сыновьями. Дети, оставшись в какой-то момент без присмотра матери, начали играть с зажигалкой и подожгли вещи. Испугавшись, они спрятались под кровать, а из-за быстрого распространения огня и сильного дыма мать не смогла их найти. "Прибывшие огнеборцы вынесли из огня детей, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области.
Уточняется, что всего из дома спасатели эвакуировали 30 человек, в тушении пожара участвовали 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
Скриншот с нательной камеры пожарного, выводящего людей из горящего здания в городе Черкесске. 18 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Карачаево-Черкесии из горящей квартиры спасли восемь человек
18 февраля, 06:41
 
Хорошие новостиПроисшествияРоссияРостовская областьНовочеркасскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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