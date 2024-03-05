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В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире

В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире - РИА Новости, 05.03.2024

В Ростовской области спасли троих детей, устроивших пожар в квартире

Спасатели города Новочеркасска Ростовской области вынесли из огня трех детей, игравших с зажигалкой и устроивших пожар в своей квартире в многоквартирном доме,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:34

2024-03-05T13:34

2024-03-05T13:41

хорошие новости

происшествия

россия

ростовская область

новочеркасск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Спасатели города Новочеркасска Ростовской области вынесли из огня трех детей, игравших с зажигалкой и устроивших пожар в своей квартире в многоквартирном доме, медицинская помощь им не понадобилась, сообщила во вторник пресс-служба МЧС РФ по региону в своем Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России спасли многодетную семью на пожаре в многоквартирном доме", - говорится в сообщении. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник в Новочеркасске, где в квартире одного из домов находилась женщина с тремя малолетними сыновьями. Дети, оставшись в какой-то момент без присмотра матери, начали играть с зажигалкой и подожгли вещи. Испугавшись, они спрятались под кровать, а из-за быстрого распространения огня и сильного дыма мать не смогла их найти. "Прибывшие огнеборцы вынесли из огня детей, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области. Уточняется, что всего из дома спасатели эвакуировали 30 человек, в тушении пожара участвовали 16 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20240218/pozhar-1928025440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ростовская область, новочеркасск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)