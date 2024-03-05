https://ria.ru/20240305/covid-19-1931163531.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента - РИА Новости, 05.03.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:19
2024-03-05T11:19
2024-03-05T11:19
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3501 человек с коронавирусом, что на 17,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 26 961 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за девятую неделю 70 человек, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20240229/vaktsina-1930109334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла в 53 субъектах
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3501 человек с коронавирусом, что на 17,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 26 961 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за девятую неделю 70 человек, уточнили в оперштабе.
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