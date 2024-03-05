https://ria.ru/20240305/covid-19-1931163531.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента - РИА Новости, 05.03.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,1 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T11:19

2024-03-05T11:19

2024-03-05T11:19

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,1%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 12 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3501 человек с коронавирусом, что на 17,9% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 26 961 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за девятую неделю 70 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240229/vaktsina-1930109334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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