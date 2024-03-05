https://ria.ru/20240305/bolgariya-1931307617.html

Премьер Болгарии подал в отставку

Премьер Болгарии подал в отставку - РИА Новости, 05.03.2024

Премьер Болгарии подал в отставку

Премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:14

2024-03-05T19:14

2024-03-05T19:43

в мире

николай денков

болгария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876534525_0:183:3202:1984_1920x0_80_0_0_f2f97ba08fc2142241a44b2cbb3afc85.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Партии ГЕРБ и СДС ("Союз демократических сил") после парламентских выборов в апреле заключили коалиционное соглашение с блоком ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Шестого июня 2023 года премьер-министром Болгарии стал академик Николай Денков, выдвинутый блоком ПП-ДБ, вице-премьером и министром иностранных дел стала Мария Габриэль из партии ГЕРБ. Согласно договоренностям, они должны поменяться местами через девять месяцев, то есть 6 марта. Как сообщает телеканал, фракция ПП-ДБ объявила, что в среду, 6 марта предложит Народному собранию проголосовать за отставку правительства Денкова. Запланированная ротация осложняется конфликтами в правительственной коалиции. Во вторник партия ГЕРБ представила проект нового соглашения. По ее мнению, в рамках прежних договоренностей партия имела слишком мало должностей и реальных рычагов власти в правительстве. Теперь ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым дает партнерам по коалиции время до 8 марта, чтобы ознакомиться с документами и поддержать или отклонить их. В случае если стороны не смогут достичь соглашения, страну ждут внеочередные выборы. Как отмечается, ПП-ДБ принимает предложение ГЕРБ о переговорах по коалиционному соглашению как шаг к созданию атмосферы для конструктивного диалога. ПП-ДБ призвала ГЕРБ начать переговоры, как только вице-премьер Мария Габриэль вернется в страну. Главным пунктом разногласий двух политических сил в последнее время оставался пост главы МИД. В подписанном ранее меморандуме говорилось, что при ротации премьер-министром будет Мария Габриэль, а Денков - вице-премьером и министром образования. Теперь и ПП-ДБ, и ГЕРБ настаивают на том, чтобы возглавить министерство иностранных дел.

https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html

https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, николай денков, болгария