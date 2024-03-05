https://ria.ru/20240305/bolgariya-1931307617.html
Премьер Болгарии подал в отставку
Премьер Болгарии подал в отставку - РИА Новости, 05.03.2024
Премьер Болгарии подал в отставку
Премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:14
2024-03-05T19:14
2024-03-05T19:43
в мире
николай денков
болгария
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Партии ГЕРБ и СДС ("Союз демократических сил") после парламентских выборов в апреле заключили коалиционное соглашение с блоком ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Шестого июня 2023 года премьер-министром Болгарии стал академик Николай Денков, выдвинутый блоком ПП-ДБ, вице-премьером и министром иностранных дел стала Мария Габриэль из партии ГЕРБ. Согласно договоренностям, они должны поменяться местами через девять месяцев, то есть 6 марта. Как сообщает телеканал, фракция ПП-ДБ объявила, что в среду, 6 марта предложит Народному собранию проголосовать за отставку правительства Денкова. Запланированная ротация осложняется конфликтами в правительственной коалиции. Во вторник партия ГЕРБ представила проект нового соглашения. По ее мнению, в рамках прежних договоренностей партия имела слишком мало должностей и реальных рычагов власти в правительстве. Теперь ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым дает партнерам по коалиции время до 8 марта, чтобы ознакомиться с документами и поддержать или отклонить их. В случае если стороны не смогут достичь соглашения, страну ждут внеочередные выборы. Как отмечается, ПП-ДБ принимает предложение ГЕРБ о переговорах по коалиционному соглашению как шаг к созданию атмосферы для конструктивного диалога. ПП-ДБ призвала ГЕРБ начать переговоры, как только вице-премьер Мария Габриэль вернется в страну. Главным пунктом разногласий двух политических сил в последнее время оставался пост главы МИД. В подписанном ранее меморандуме говорилось, что при ротации премьер-министром будет Мария Габриэль, а Денков - вице-премьером и министром образования. Теперь и ПП-ДБ, и ГЕРБ настаивают на том, чтобы возглавить министерство иностранных дел.
https://ria.ru/20240217/bolgariya-1928003445.html
https://ria.ru/20240301/bolgariya-1930525952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николай денков, болгария
В мире, Николай Денков, Болгария
Премьер Болгарии подал в отставку
БНТ: премьер Болгарии Денков внес в парламент заявление об отставке
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Премьер Болгарии Николай Денков внес в канцелярию Народного собрания (парламента) заявление о своей отставке, которая была предусмотрена соглашением о ротации, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
Партии ГЕРБ и СДС ("Союз демократических сил") после парламентских выборов в апреле заключили коалиционное соглашение с блоком ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Шестого июня 2023 года премьер-министром Болгарии стал академик Николай Денков, выдвинутый блоком ПП-ДБ, вице-премьером и министром иностранных дел стала Мария Габриэль из партии ГЕРБ. Согласно договоренностям, они должны поменяться местами через девять месяцев, то есть 6 марта.
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Как сообщает телеканал, фракция ПП-ДБ объявила, что в среду, 6 марта предложит Народному собранию проголосовать за отставку правительства Денкова.
Запланированная ротация осложняется конфликтами в правительственной коалиции. Во вторник партия ГЕРБ представила проект нового соглашения. По ее мнению, в рамках прежних договоренностей партия имела слишком мало должностей и реальных рычагов власти в правительстве. Теперь ГЕРБ во главе с экс-премьером Бойко Борисовым
дает партнерам по коалиции время до 8 марта, чтобы ознакомиться с документами и поддержать или отклонить их. В случае если стороны не смогут достичь соглашения, страну ждут внеочередные выборы.
Как отмечается, ПП-ДБ принимает предложение ГЕРБ о переговорах по коалиционному соглашению как шаг к созданию атмосферы для конструктивного диалога. ПП-ДБ призвала ГЕРБ начать переговоры, как только вице-премьер Мария Габриэль вернется в страну.
Главным пунктом разногласий двух политических сил в последнее время оставался пост главы МИД. В подписанном ранее меморандуме говорилось, что при ротации премьер-министром будет Мария Габриэль, а Денков - вице-премьером и министром образования. Теперь и ПП-ДБ, и ГЕРБ настаивают на том, чтобы возглавить министерство иностранных дел.
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