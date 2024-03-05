https://ria.ru/20240305/blinovskaya-1931268356.html

Суд рассмотрит иск Блиновской к налоговой службе 2 апреля

Суд рассмотрит иск Блиновской к налоговой службе 2 апреля - РИА Новости, 05.03.2024

Суд рассмотрит иск Блиновской к налоговой службе 2 апреля

Арбитражный суд Москвы 2 апреля рассмотрит иск блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:00

2024-03-05T17:00

2024-03-05T17:00

происшествия

москва

елена блиновская

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 2 апреля рассмотрит иск блогера Елены Блиновской к налоговой инспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд во вторник провел предварительное слушание по делу. "Суд полагает дело подготовленным к рассмотрению по существу и назначает заседание на 2 апреля", - решил судья. На заседании стороны немного поспорили о документах. Налоговая вдобавок к 28 томам, подтверждающим их позицию, предоставила еще два. Защита же попросила ФНС предоставить суду еще и ранее поданные документы, обосновывающие, что "кроме доходов у Блиновской были расходы". "Документы подтверждают покупки, не связанные с ее деятельностью, которые она обосновала формированием профессионального имиджа", - пояснила юрист налоговой. Согласно материалам дела, Блиновская оспаривает решение налоговой службы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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происшествия, москва, елена блиновская, федеральная налоговая служба (фнс россии)