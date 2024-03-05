https://ria.ru/20240305/blagoustroystvo-1931146872.html
Начались работы II этапа благоустройства вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3
Начались работы II этапа благоустройства вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3 - РИА Новости, 05.03.2024
Начались работы II этапа благоустройства вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий возле московского городского вокзала... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T10:07
2024-03-05T10:07
2024-03-05T10:07
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково на МЦД-3, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе прошлого года Зеленоград и подмосковный город Раменское", - сказал Бирюков. Он отметил, что главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции. По его словам, в границы второго этапа вошли участки улицы Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Заводской улиц. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов. "В рамках проекта обновим почти 1,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, Привокзальную площадь и прилегающие территории замостим гранитной плиткой, заменим около 4,5 тысяч "квадратов" асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах. Установим почти 20 современных фонарей и семь уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим три новых остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, сделаем велопарковки", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ возле станции разобьют более 1,8 тысяч квадратных метров газона.
https://ria.ru/20240214/moskva-1927228174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, зеленоград, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Зеленоград, Москва, Петр Бирюков
Начались работы II этапа благоустройства вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3
Бирюков: стартовал второй этап благоустройства вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково на МЦД-3, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территорий возле московского городского вокзала Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Эта станция является конечной остановкой третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско - Казанский", который соединил в августе прошлого года Зеленоград
и подмосковный город Раменское", - сказал Бирюков.
В Москве благоустроят более 321 гектара территорий около метро и МЦД
Он отметил, что главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции. По его словам, в границы второго этапа вошли участки улицы Новокрюковская от Проектируемого проезда №898 до улицы Ленина и улицы Ленина от Новокрюковской до Заводской улиц.
Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительно-бытовой городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов.
"В рамках проекта обновим почти 1,5 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, Привокзальную площадь и прилегающие территории замостим гранитной плиткой, заменим около 4,5 тысяч "квадратов" асфальта на проезжей части и во внутридворовых проездах. Установим почти 20 современных фонарей и семь уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим три новых остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, сделаем велопарковки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В ходе работ возле станции разобьют более 1,8 тысяч квадратных метров газона.