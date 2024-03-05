https://ria.ru/20240305/bezopasnost-1931181905.html

Более 5 тыс человек обеспечат безопасность на выборах в Ростовской области

Более 5 тыс человек обеспечат безопасность на выборах в Ростовской области - РИА Новости, 05.03.2024

Более 5 тыс человек обеспечат безопасность на выборах в Ростовской области

Более 5 тысяч человек обеспечат безопасность в Ростовской области в период подготовки и проведения выборов президента РФ, сообщает правительство региона по... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:30

2024-03-05T12:30

2024-03-05T12:30

ростовская область

ростовская область

выборы президента рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч человек обеспечат безопасность в Ростовской области в период подготовки и проведения выборов президента РФ, сообщает правительство региона по итогам заседания оперативного штаба областного главка МВД России. "Правительством и правоохранительными органами Ростовской области реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов. Непосредственно в период голосования, с 15 по 17 марта, на охрану общественного порядка ежедневно планируется задействовать более 5 тысяч человек. Это сотрудники органов внутренних дел, представители казачьих, народных дружин и частных охранных предприятий", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева. Он отметил, что в настоящее время уже проводятся комиссионные обследования помещений, выделенных для голосования, перед выборами их также проверят кинологи со служебными собаками. Совместно с территориальными избирательными комиссиями разработаны основные и запасные маршруты перевозки избирательных бюллетеней. Сотрудники региональной Госавтоинспекции проверяют транспортные средства и водителей, привлекаемых к обслуживанию избирательных комиссий. В ходе заседания Корнеев также поручил заместителям глав администраций городских округов и муниципальных районов во взаимодействии с заинтересованными ведомствами устранить ранее выявленные недостатки на избирательных участках. Ряд помещений участковых избирательных комиссий необходимо оборудовать кнопами тревожной сигнализации, телефонной связью, сейфами для документации, бесперебойными источниками питания и видеонаблюдением. В настоящее время также продолжается адресное информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК". Члены участковых избирательных комиссий рассказывают жителям региона о предстоящих выборах, уточняют данные для списков избирателей, напоминают о возможных способах голосования, проинформируют о дате, времени и месте голосования. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В личном кабинете избирателя можно ознакомиться с зарегистрированными кандидатами и узнать адрес своего избирательного участка. Жители Ростовской области также могут проголосовать дистанционно. Для этого необходимо подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании до 11 марта включительно. Для онлайн-голосования понадобится устройство с доступом в интернет.

https://ria.ru/20240221/zavod-1928808322.html

https://ria.ru/20240215/forum-1927647356.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростовская область, выборы президента рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)