https://ria.ru/20240305/bapor-1931125903.html

В БАПОР призвали расследовать причину смерти палестинцев на объектах ООН

В БАПОР призвали расследовать причину смерти палестинцев на объектах ООН - РИА Новости, 05.03.2024

В БАПОР призвали расследовать причину смерти палестинцев на объектах ООН

Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини призвал создать комиссию для расследования... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T04:07

2024-03-05T04:07

2024-03-05T04:17

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бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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ООН, 5 мар – РИА Новости. Глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини призвал создать комиссию для расследования того, почему так много палестинцев были убиты на объектах ООН в секторе Газа. "Если вы посмотрите только на объекты ООН, 150 объектов БАПОР были повреждены в ходе этой войны. Некоторые школы полностью уничтожены. Некоторые объекты, которые мы были вынуждены эвакуировать на севере, использовались в военных целях боевиками ХАМАС либо мы там видели присутствие израильской армии", - сказал Лаззарини на пресс-конференции. По его словам, более 400 человек были убиты, когда они искали защиты на объектах ООН, более 1 тысячи людей были ранены. "Считаю, что нам нужна комиссия по расследованию, надлежащему расследованию, потому что это не нормально, когда (неприкосновенность объектов) ООН грубо игнорируется. Нам нужно узнать, что произошло. Нам нужно расследование", - подчеркнул он. "Если туннели найдены под объектами ООН, это нужно также расследовать, и нам нужно понять, почему столько людей были убиты на объектах ООН", - заключил Лаззарини. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240304/peregovory-1930907005.html

https://ria.ru/20240304/palestina-1930912358.html

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в мире, израиль, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа