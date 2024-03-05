https://ria.ru/20240305/bapor-1931121575.html

Небензя призвал учитывать данные обеих сторон в расследовании по БАПОР

Небензя призвал учитывать данные обеих сторон в расследовании по БАПОР - РИА Новости, 05.03.2024

Небензя призвал учитывать данные обеих сторон в расследовании по БАПОР

Результаты расследования вокруг якобы причастности некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T02:17

2024-03-05T02:17

2024-03-05T02:17

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ООН, 5 мар – РИА Новости. Результаты расследования вокруг якобы причастности некоторых сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) к атаке ХАМАС должны учитывать данные не только Израиля, но и Палестины, заявил на заседании Генассамблеи постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Осуждаем попытки дискредитировать агентство путем дезинформационных кампаний и навешивания политических и террористических ярлыков на его деятельность", - сказал Небензя. "Полагаем, что результаты расследования должны опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию палестинцев", - подчеркнул он. По его словам, финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме. "В противном случае шантажисты агентства в полной мере разделят с Израилем вину за все последствия для населения Газы от этого бесчеловечного шага", - указал Небензя. "Со своей стороны продолжим всестороннее содействие, внося свой вклад на нужды Ближневосточного агентства, чья деятельность имеет не только гуманитарное, но и политическое измерение, и оказывает важный стабилизирующий эффект на весь регион Ближнего Востока", - заключил он. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Глава организации Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

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