https://ria.ru/20240305/banki-1931233175.html

Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов

Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов - РИА Новости, 05.03.2024

Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов

В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:39

2024-03-05T15:39

2024-03-05T15:39

экономика

тинькофф. кредитные системы

газпромбанк

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в исследовании Smart Ranking (Смарт Ранкинг), опубликованном в "Известиях". Анализу подверглись тарифные планы 16 крупнейших российских банков. Эксперты оценивали лимиты и комиссии по переводам, зоны покрытия, доступные валюты и способы переводов. По итогам исследования лидером стал "Тинькофф", который не взимает комиссию за транзакции по реквизитам и номеру телефона, а также по СБП. Кроме того, он предоставляет широкий набор опций и валют для международных переводов. На втором и третьем месте оказались "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые предлагают до 100 тысяч рублей для бесплатных переводов через СБП, а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк".

https://realty.ria.ru/20240119/banki-1922389474.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, тинькофф. кредитные системы, газпромбанк, сбербанк россии, технологии