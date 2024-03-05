https://ria.ru/20240305/banki-1931233175.html
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов - РИА Новости, 05.03.2024
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов
В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:39
2024-03-05T15:39
2024-03-05T15:39
экономика
тинькофф. кредитные системы
газпромбанк
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в исследовании Smart Ranking (Смарт Ранкинг), опубликованном в "Известиях". Анализу подверглись тарифные планы 16 крупнейших российских банков. Эксперты оценивали лимиты и комиссии по переводам, зоны покрытия, доступные валюты и способы переводов. По итогам исследования лидером стал "Тинькофф", который не взимает комиссию за транзакции по реквизитам и номеру телефона, а также по СБП. Кроме того, он предоставляет широкий набор опций и валют для международных переводов. На втором и третьем месте оказались "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые предлагают до 100 тысяч рублей для бесплатных переводов через СБП, а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк".
https://realty.ria.ru/20240119/banki-1922389474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тинькофф. кредитные системы, газпромбанк, сбербанк россии, технологии
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Газпромбанк, Сбербанк России, Технологии