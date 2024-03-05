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Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов - РИА Новости, 05.03.2024
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15:39 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/banki-1931233175.html
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов - РИА Новости, 05.03.2024
Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов
В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:39
2024-03-05T15:39
экономика
тинькофф. кредитные системы
газпромбанк
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в исследовании Smart Ranking (Смарт Ранкинг), опубликованном в "Известиях". Анализу подверглись тарифные планы 16 крупнейших российских банков. Эксперты оценивали лимиты и комиссии по переводам, зоны покрытия, доступные валюты и способы переводов. По итогам исследования лидером стал "Тинькофф", который не взимает комиссию за транзакции по реквизитам и номеру телефона, а также по СБП. Кроме того, он предоставляет широкий набор опций и валют для международных переводов. На втором и третьем месте оказались "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые предлагают до 100 тысяч рублей для бесплатных переводов через СБП, а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк".
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экономика, тинькофф. кредитные системы, газпромбанк, сбербанк россии, технологии
Экономика, Тинькофф. Кредитные Системы, Газпромбанк, Сбербанк России, Технологии

Эксперты назвали банки с наиболее выгодными условиями переводов

© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / damircudic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В топ банков с наиболее выгодными комиссиями по исходящим переводам попали АО "Тинькофф Банк", ПАО "Сбербанк" и Банк ГПБ (АО) ("Газпромбанк"), говорится в исследовании Smart Ranking (Смарт Ранкинг), опубликованном в "Известиях".
Анализу подверглись тарифные планы 16 крупнейших российских банков. Эксперты оценивали лимиты и комиссии по переводам, зоны покрытия, доступные валюты и способы переводов.
По итогам исследования лидером стал "Тинькофф", который не взимает комиссию за транзакции по реквизитам и номеру телефона, а также по СБП. Кроме того, он предоставляет широкий набор опций и валют для международных переводов. На втором и третьем месте оказались "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые предлагают до 100 тысяч рублей для бесплатных переводов через СБП, а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций. Кроме того, в топ-5 рейтинга вошли АО "Альфа-Банк" и АО "Райффайзенбанк".
Ипотека - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Эксперт: банки со старыми условиями госипотеки быстро не удовлетворят спрос
19 января, 16:59
 
ЭкономикаТинькофф. Кредитные СистемыГазпромбанкСбербанк РоссииТехнологии
 
 
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