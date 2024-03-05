https://ria.ru/20240305/avdeevka-1931276283.html

В ВСУ утверждают об эффективности обороны на Авдеевском направлении

В ВСУ утверждают об эффективности обороны на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.03.2024

В ВСУ утверждают об эффективности обороны на Авдеевском направлении

Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой, заявил во вторник, что линия украинской обороны на авдеевском направлении... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:26

2024-03-05T17:26

2024-03-05T17:26

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой, заявил во вторник, что линия украинской обороны на авдеевском направлении эффективна, несмотря на продвижение российских войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил во вторник, что российские военные не позволили бежавшим из авдеевского узла украинским боевикам закрепиться на новом рубеже и продолжают теснить их в западном направлении. "Не стоит поддаваться провокациям, что у нас вообще не строятся фортификационные сооружения. И не следует поддаваться на какие-то упрощения, когда люди хотят видеть какую-то стену, как в фильме "Игра Престолов" или какую-то "Великую китайскую стену"... Если враг хочет найти свою смерть на авдеевском направлении, пусть он наступает там, где у нас якобы на втором рубеже нет оборонительных укреплений, они там есть. Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то упрощенно хочет ее видеть, однако это очень разветвленная система", - сказал Лиховой в эфире национального телемарафона. Он отметил, что оборона на данном направлении возводилась еще в декабре прошлого года, с тех пор она все время укрепляется за счет запасных и огневых позиций. В частности, по его словам, военные на этом направлении все время укрепляют позиции - копают противотанковые рвы, устанавливают танковые капониры, бетонные бункеры, а также мобильные взводно-опорные пункты с бронированными капсулами. "На донецком направлении это (линия обороны - ред.) выглядит немного не так, однако все равно должно быть эффективным... Укреплений много не бывает, хотелось бы, чтобы их было еще больше", - резюмировал он. В ночь на субботу 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км. Как сообщал 4 марта премьер Украины Денис Шмыгаль, власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

авдеевка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, авдеевка, украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика