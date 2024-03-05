https://ria.ru/20240305/ataka-1931328549.html

Нарышкин назвал атаку ХАМАС провалом израильской разведки

Нарышкин назвал атаку ХАМАС провалом израильской разведки - РИА Новости, 05.03.2024

Нарышкин назвал атаку ХАМАС провалом израильской разведки

Атака ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года стала абсолютным провалом израильской разведки, ее должностным лицам придется понести наказание за это, заявил... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T21:22

2024-03-05T21:22

2024-03-05T21:29

израиль

россия

сергей нарышкин

хамас

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир путин

восточный иерусалим

оон

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Атака ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года стала абсолютным провалом израильской разведки, ее должностным лицам придется понести наказание за это, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1". "Это провал, прежде всего - разведки, которая там считалась одной из чуть ли не самых сильных в мире, но провал абсолютный. И за этот провал вообще должностные лица должны еще получить", - сказал Нарышкин.Директор СВР пояснил, что это фиаско стало следствием сложных процессов, происходящих в мире. "Мир бурлит, мир находится в состоянии хаоса, разведывательные службы не стали слабее, если их уровень работы сравнивать там с их же работой там 10, 15, 20 лет назад. Просто условия работы существенно изменились. Существенно изменились в худшую сторону. И это тревожно". - отметил Нарышкин. В состав израильского разведывательного сообщества входят три спецслужбы - "Моссад" (внешняя разведка), "Аман" (военная разведка) и "Шабак" (отвечает за внутреннюю безопасность). Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240305/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240216/izrail-1927563511.html

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восточный иерусалим

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израиль, россия, сергей нарышкин, хамас, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, восточный иерусалим, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году