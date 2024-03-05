https://ria.ru/20240305/armiya-1931129946.html
Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА
Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА - РИА Новости, 05.03.2024
Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА
Армия Буркина-Фасо перешла на новые методики обучения после ухода французского контингента, в частности, солдатам рассказывают о ведении боя с помощью... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T06:06
2024-03-05T06:06
2024-03-05T06:06
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УАГАДУГУ, 5 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо перешла на новые методики обучения после ухода французского контингента, в частности, солдатам рассказывают о ведении боя с помощью беспилотников, заявил РИА Новости инструктор армии Буркина-Фасо. "Наше подразделение перешло на новые методики обучения. Сейчас в конфликтах по всему миру используются беспилотники, и мы должны рассказать нашим солдатам, как себя вести при их появлении на поле боя. Когда нас обучали французы, у нас не было таких тренировок", - сказал инструктор. Кандидаты в подразделение "Силы специальных операций" были отобраны из лучших солдат страны. Сейчас они проходят подготовку на одном из полигонов и в скором времени отправятся на фронт, чтобы противостоять многочисленным террористическим группам. По словам собеседника агентства, раньше основное внимание в обучении уделялось стандартным методикам, которые не учитывали последние тенденции на поле боя. Французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", в 2022-м вынуждены были покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
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в мире, буркина-фасо, франция, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Сахель
Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА
Армия Буркина-Фасо после ухода французов стала проводить тренировки с БПЛА
УАГАДУГУ, 5 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо перешла на новые методики обучения после ухода французского контингента, в частности, солдатам рассказывают о ведении боя с помощью беспилотников, заявил РИА Новости инструктор армии Буркина-Фасо.
«
"Наше подразделение перешло на новые методики обучения. Сейчас в конфликтах по всему миру используются беспилотники, и мы должны рассказать нашим солдатам, как себя вести при их появлении на поле боя. Когда нас обучали французы, у нас не было таких тренировок", - сказал инструктор.
Кандидаты в подразделение "Силы специальных операций" были отобраны из лучших солдат страны. Сейчас они проходят подготовку на одном из полигонов и в скором времени отправятся на фронт, чтобы противостоять многочисленным террористическим группам.
По словам собеседника агентства, раньше основное внимание в обучении уделялось стандартным методикам, которые не учитывали последние тенденции на поле боя.
Французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля
с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", в 2022-м вынуждены были покинуть Мали
. В июле Франция
заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
В Буркина-Фасо сообщили о массовых жестоких нападениях на деревни