https://ria.ru/20240305/armiya-1931129946.html

Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА

Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА - РИА Новости, 05.03.2024

Армия Буркина-Фасо стала проводить тренировки с использованием БПЛА

Армия Буркина-Фасо перешла на новые методики обучения после ухода французского контингента, в частности, солдатам рассказывают о ведении боя с помощью... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T06:06

2024-03-05T06:06

2024-03-05T06:06

в мире

буркина-фасо

франция

сахель

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УАГАДУГУ, 5 мар – РИА Новости. Армия Буркина-Фасо перешла на новые методики обучения после ухода французского контингента, в частности, солдатам рассказывают о ведении боя с помощью беспилотников, заявил РИА Новости инструктор армии Буркина-Фасо. "Наше подразделение перешло на новые методики обучения. Сейчас в конфликтах по всему миру используются беспилотники, и мы должны рассказать нашим солдатам, как себя вести при их появлении на поле боя. Когда нас обучали французы, у нас не было таких тренировок", - сказал инструктор. Кандидаты в подразделение "Силы специальных операций" были отобраны из лучших солдат страны. Сейчас они проходят подготовку на одном из полигонов и в скором времени отправятся на фронт, чтобы противостоять многочисленным террористическим группам. По словам собеседника агентства, раньше основное внимание в обучении уделялось стандартным методикам, которые не учитывали последние тенденции на поле боя. Французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", в 2022-м вынуждены были покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.

https://ria.ru/20240303/napadeniya-1930814595.html

буркина-фасо

франция

сахель

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в мире, буркина-фасо, франция, сахель