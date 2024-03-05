https://ria.ru/20240305/armeniya-1931310624.html

Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении - РИА Новости, 05.03.2024

Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:29

2024-03-05T19:29

2024-03-05T19:29

армения

россия

сергей лавров

арарат мирзоян

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

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ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "Пятого марта по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского МИД.

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Кирилл Волков

армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении