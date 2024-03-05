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Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении - РИА Новости, 05.03.2024
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19:29 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/armeniya-1931310624.html
Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении
Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении - РИА Новости, 05.03.2024
Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении
Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:29
2024-03-05T19:29
армения
россия
сергей лавров
арарат мирзоян
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
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ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства. "Пятого марта по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского МИД.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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армения, россия, сергей лавров, арарат мирзоян, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении
Армения, Россия, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении
Лавров обсудил двусторонние отношения с главой МИД Армении

Лавров и глава МИД Армении Мирзоян обсудили по телефону ситуацию на Кавказе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили во вторник по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"Пятого марта по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского МИД.
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АрменияРоссияСергей ЛавровАрарат МирзоянПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Армении
 
 
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