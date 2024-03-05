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В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ
В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ - РИА Новости, 05.03.2024
В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ
Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян отказался отвечать на вопрос, к чему может привести выход страны из ОДКБ, сославшись на тайну. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T11:16
2024-03-05T11:16
2024-03-05T11:16
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ЕРЕВАН, 5 мар - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян отказался отвечать на вопрос, к чему может привести выход страны из ОДКБ, сославшись на тайну. "Мы пока из ОДКБ не вышли, а к чему приведет выход из ОДКБ, является тайной", - сказал Асрян журналистам. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "ОДКБ, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы". По словам премьера, Армения, фактически заморозившая участие в ОДКБ, приостановит участие и юридически, если нынешняя ситуация сохранится. Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян ранее назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года.
https://ria.ru/20240225/armeniya-1929361567.html
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армения, армен григорян, одкб, россия, в мире
Армения, Армен Григорян, ОДКБ, Россия, В мире
В Армении отказались отвечать на вопрос о последствиях выхода из ОДКБ
Глава генштаба ВС Армении не ответил, к чему может привести выход страны из ОДКБ