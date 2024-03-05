https://ria.ru/20240305/aktsiya-1931245554.html

Масштабная акция "30 миллионов для Победы" стартовала в Липецкой области

Масштабная акция "30 миллионов для Победы" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 05.03.2024

Масштабная акция "30 миллионов для Победы" стартовала в Липецкой области

На торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Липецкого областного Совета депутатов, глава парламентариев Владимир Сериков дал старт масштабной... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:13

2024-03-05T16:13

2024-03-05T16:13

липецкая область

липецкая область

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. На торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Липецкого областного Совета депутатов, глава парламентариев Владимир Сериков дал старт масштабной региональной акции "30 миллионов для Победы", сообщает пресс-служба облсовета. Проект реализуется совместно с правительством Липецкой области. "В этом году мы отмечаем два юбилейных события - 70-летие Липецкой области и 30-летие областного Совета. Хотелось бы отметить эти две даты не словом, а делом. Всем необходимым военнослужащих обеспечивает государство, но для эффективности достижения поставленных целей в ежедневном режиме требуются дорогостоящие высокотехнологичные приборы: квадрокоптеры, коллиматорные и тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, дальномеры и другие, которые в условиях боевых действий становятся расходным материалом", - отметил Сериков, слова которого приводятся в сообщении. По его словам, в юбилейный год парламент не ограничится одной социальной акцией. Уже стартовал проект по повышению правовой грамотности населения. Это цикл встреч со студентами, трудовыми коллективами, общественниками с целью обезопасить их от недостоверной информации, разъяснить как себя вести с точки зрения законодательства в различных ситуациях, добавили в пресс-службе. В планах запустить парламентским чтения по актуальным вопросам социального, экономического и политического развития нашей страны и нашего региона. Кроме того, еще одним масштабным событием станет проведение в Липецкой области Совета законодателей ЦФО, которое планируется летом, заключили в облсовете.

https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область