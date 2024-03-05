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Франция поддержала идею ввести налог на прибыль от российских активов - РИА Новости, 05.03.2024
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17:34 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/aktivy-1931279837.html
Франция поддержала идею ввести налог на прибыль от российских активов
Франция поддержала идею ввести налог на прибыль от российских активов - РИА Новости, 05.03.2024
Франция поддержала идею ввести налог на прибыль от российских активов
Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год, заявил президент... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:34
2024-03-05T17:34
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что составит от 3 до 5 миллиардов в год", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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эммануэль макрон, франция, чехия, украина, в мире
Эммануэль Макрон, Франция, Чехия, Украина, В мире
Франция поддержала идею ввести налог на прибыль от российских активов

Макрон: Франция поддерживает идею ввести налог на прибыль от активов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"В том, что касается замороженных российских активов, позиция Франции проста: мы полностью поддерживаем предложение ввести налог на прибыль от выявленных активов, что составит от 3 до 5 миллиардов в год", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Чехии, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция идею использовать замороженные российские активы, даже частично, на финансирование Украины.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
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